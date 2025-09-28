Esquel, Argentina
Domingo 28 de Septiembre de 2025
28 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen

Un sondeo de RDT Consultores reflejó que la desaprobación de la gestión presidencial trepó al 51,5%, mientras la aprobación cayó al 34%. En contraste, Axel Kicillof mejora su posicionamiento político.
Un estudio nacional de RDT Consultores, firma que hasta antes de las elecciones de 2023 se mostraba cercana al oficialismo, encendió señales de alerta en el Gobierno de Javier Milei. El relevamiento mostró que la desaprobación del mandatario alcanzó el 51,5%, mientras que el respaldo se redujo al 34%, marcando una fuerte caída en su imagen y en la de su gestión.

 

El informe, realizado entre el 10 y el 15 de septiembre, registró una baja de 6 puntos en la imagen positiva del Presidente y de 4,6 puntos en la aprobación de su gestión. La figura de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, también evidenció un “desplome marcado”.

 

La principal causa de este retroceso se vincula al impacto de la recesión económica, que golpea de lleno el poder adquisitivo de los argentinos. Según el estudio, la pérdida de ingresos y la falta de empleo son hoy las mayores preocupaciones sociales.

 

El freno en la inflación, que el Gobierno buscó capitalizar como logro central, ya no es percibido como un diferencial, dado que la atención pública se concentra en el estancamiento y la merma de los salarios reales.

 

En contraste, el sondeo revela un dato llamativo: el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, registró una suba de 8,6 puntos en su imagen positiva, superando incluso a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en intención de respaldo político.

 

 

R.G.

 

