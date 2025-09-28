Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen

Un estudio nacional de RDT Consultores, firma que hasta antes de las elecciones de 2023 se mostraba cercana al oficialismo, encendió señales de alerta en el Gobierno de Javier Milei. El relevamiento mostró que la desaprobación del mandatario alcanzó el 51,5%, mientras que el respaldo se redujo al 34%, marcando una fuerte caída en su imagen y en la de su gestión.

El informe, realizado entre el 10 y el 15 de septiembre, registró una baja de 6 puntos en la imagen positiva del Presidente y de 4,6 puntos en la aprobación de su gestión. La figura de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, también evidenció un “desplome marcado”.

La principal causa de este retroceso se vincula al impacto de la recesión económica, que golpea de lleno el poder adquisitivo de los argentinos. Según el estudio, la pérdida de ingresos y la falta de empleo son hoy las mayores preocupaciones sociales.

El freno en la inflación, que el Gobierno buscó capitalizar como logro central, ya no es percibido como un diferencial, dado que la atención pública se concentra en el estancamiento y la merma de los salarios reales.

En contraste, el sondeo revela un dato llamativo: el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, registró una suba de 8,6 puntos en su imagen positiva, superando incluso a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en intención de respaldo político.

R.G.