Sabado 27 de Septiembre de 2025
27 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Anuncian nevadas en zonas cordilleranas y fuertes ráfagas en la costa

Alertas amarillas para este fin de semana en distintas regiones de la provincia, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Por Redacción Red43

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas para este fin de semana en distintas regiones de la provincia. 

 

La alerta por nevadas rige para la mañana y el mediodía del domingo, afectando a las regiones de:

 

Cordillera de Cushamen
Cordillera de Futaleufú
Cordillera de Languiñeo
Cordillera de Tehuelches
Según el SMN, se esperan nevadas de variada intensidad, con acumulados entre 20 y 30 centímetros, que podrían ser superados en forma puntual. En sectores más bajos, no se descarta la ocurrencia de lluvia y nieve mezclada, lo que puede afectar la visibilidad y las condiciones de circulación.

 

También se encuentra vigente un alerta por vientos, desde la noche del sábado 27 hasta el mediodía del domingo 28, que afectará especialmente a zonas del centro y este provincial.

 

Los vientos serán del sector norte, con intensidades de entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Las zonas costeras serán las más expuestas, por lo que se recomienda precaución al circular y asegurar objetos sueltos.

 

