Torres encabezó la apertura de ofertas para ejecutar la Ruta Nº 40: "Haciendo las rutas que este gobierno decidió parar”

En el día de hoy, el gobernador Ignacio Torres encabezó en Esquel la apertura de sobres con cuatro ofertas para ejecutar los 170 km de obra vía en la Ruta 40. Además, rubricó el inicio de la Malla 632.



En el Centro Cultural Melipal, y acompañado por el Intendente Matías Taccetta, la diputada nacional Ana Clara Romero y numerosos representantes de la política local, que aplaudieron este importante paso en las obras provinciales.



“En primer lugar, le quiero pedir disculpas a Liliana Prieto”, explicó el gobernador: “Todos han pasado por Tamariscos, lamentablemente algunos porque rompieron el tren delantero o porque pincharon”, bromeó, teniendo en cuenta que ésta obra representa una respuesta a eso: “Le había prometido a Liliana que la apertura de sobres la íbamos a hacer en Tamariscos, pero por un tema técnico, legal, me dijeron que había que hacerlo acá, así que quiero que sepa que esto es parte de lo que profesamos, que es el valor de la palabra”.



La Ruta 40 será ejecutada por la provincia, lo cual para el gobernador representa una medida “insólita, porque esta es una ruta nacional”, pero un compromiso asumido: “La provincia se va a hacer cargo de poner en valor esa ruta nacional y lo vamos a hacer en un esquema innovador, que es único hoy en la Argentina que es bajo un esquema de compensación de deuda”.



La responsabilidad económica de la gestión provincial: “Esa plata que vamos a poner en arreglar las rutas nacionales era dinero que se iba en intereses de una deuda criminal que tomó el gobierno anterior, que ascendía a más de 250 mil millones de pesos y hoy estamos a muy poco de desendeudarnos en la totalidad de esa maldita deuda. Lo estamos haciendo de la mejor forma que lo podemos hacer que es haciendo las rutas que este gobierno decidió parar”, refiriéndose al gobierno nacional, responsable de Vialidad Nacional.



“El problema es real y le damos una respuesta”



El gobernador remarcó la urgencia de este tema para los vecinos y vecinas: “Asumimos que ese problema es real y le damos una respuesta, la provincia de Chubut le va a demostrar a los distintos gobiernos que cuando las cosas se hacen bien, de manera transparente, con austeridad y responsabilidad las obras se inician y se terminan como corresponde. La doble trocha de Puerto Madryn es un ejemplo, la ruta 40 del tramo Facundo - Tamarisco va a ser otro ejemplo".



Los números de la obra: “Estamos hablando de una inversión muy importante. Unos 40.000 millones de pesos en una obra que beneficia a Trevelin, a Tecka, a Esquel, contempla la ruta 259 hasta Trevelin y pasa también por la avenida Ameghino”.

SL

