Esquel, Argentina
Domingo 28 de Septiembre de 2025
28 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

"Yo quiero discutir desarrollo"

En su viaje a Esquel, Torres habló sobre la política nacional y aseguró que, desde su gestión, se promueve el desarrollo. "Tenemos que animarnos a romper con esas polarizaciones", comentó. 
El gobernador de la provincia, Ignacio Torres, visitó Esquel y habló sobre la política nacional, entre otras cosas. 

 

"Hablé con la viuda de Tino y entiendo que hay buenas noticias, se estaba dilatando aparentemente por una maniobra de la defensa y finalmente ya hay fecha de juicio que era lo que preocupaba. Tiene que actuarse como corresponde", comentó.

 

Respecto al diálogo llevado adelante con los Centros Primarios de Salud, aseguró: "Mucha gente dejó de pagar su obra social privada y hace uso del sistema público de salud. Tenemos que prepararnos". Además, remarcó: "En el marco de las posibilidades, siempre vamos a estar acompañando a todos los sectores".

 

Finalmente, anticipó que mantendrá una reunión con diferentes referentes de la política: "Reivindicando al interior que produce, que genera. En una batalla épica que se está dando para romper esa polarización, yo estoy podrido de discutir entre Milei y Cristina. Yo quiero discutir desarrollo. En este momento de tanto centralismo, que los gobernadores hayamos encontrado un ámbito común para dar esa pelea y no caer en esa Argentina pendular, es algo histórico".

 

 

