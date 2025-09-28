Primer pago parcial a los trabajadores del frigorífico Dicasur en Trevelin

Los operarios del frigorífico Dicasur de Trevelin recibieron el pago de una de las cuatro quincenas pendientes, mientras que los trabajadores mensualizados percibieron el salario correspondiente a un mes, según confirmó el delegado del Sindicato de la Carne, Tomás Ríos.

El desembolso forma parte del compromiso asumido por el propietario de la firma, Rafael Nataine, junto al empresario Damián Dadá, quien se encuentra próximo a involucrarse en la reactivación de la planta.

Si bien el pago significa un alivio para las 60 familias afectadas, el panorama aún es incierto: no se conoce en detalle si se firmó un acuerdo, cuáles son sus términos ni si Dadá adquirirá la empresa o se sumará únicamente como inversor.

Actualmente, la faena permanece paralizada debido al incendio que semanas atrás dañó parte de las instalaciones y que todavía deben ser reparadas. Durante este tiempo, los trabajadores participaron de varias audiencias en la Delegación Regional Esquel de la Secretaría de Trabajo, a la espera de una solución definitiva.

El último jueves por la tarde, los sueldos fueron acreditados en las cuentas bancarias de los empleados. Ahora, la expectativa está puesta en que se normalice gradualmente la actividad, se cancele la deuda salarial pendiente y se esclarezca el rol del nuevo inversor en el futuro del frigorífico.

R.G.