Tragedia en Puerto Madryn: un niño murió en un vuelco provocado por su padre ebrio

Un hecho de extrema gravedad sacudió a Puerto Madryn en la madrugada de este domingo. Un niño de dos años perdió la vida luego de que su padre, quien manejaba en estado de ebriedad, volcara la camioneta Renault Kangoo en la que ambos circulaban.

El accidente ocurrió alrededor de la 1.30, en la rotonda de la Avenida del Trabajo. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado y volcó sobre la calzada. La violencia del impacto hizo que el menor fuera expulsado del habitáculo, quedando debajo del vehículo y falleciendo de manera instantánea.

En el lugar intervino personal de Tránsito, que le realizó el test de alcoholemia al hombre. El resultado fue alarmante: cerca de 2.0 gramos de alcohol en sangre, casi cuatro veces por encima del máximo legal. El conductor fue detenido de inmediato y trasladado a la Comisaría Segunda, donde permanece a disposición de la Justicia.

La madre del pequeño, separada del imputado, recibió la noticia en el hospital local. Tras conocerse la tragedia, familiares de la mujer intentaron agredir al detenido, lo que obligó a un fuerte operativo policial para garantizar su seguridad.

El caso, que generó profunda consternación en la ciudad, quedó bajo investigación judicial para definir las responsabilidades penales del conductor.

