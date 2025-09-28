“Quiero dejar en claro esto, Nación ha decidido no poner ningún recurso para los juegos Evita”

Fue muy categórico en la respuesta. Toda la logística sobre el viaje a Mar del Plata fue gracias al gobernador Ignacio Torres y su decisión de que nuestros chicos vivan la experiencia de estar en Mar del Plata.

Nación no bajó ningún recurso en ningún momento del año, pero los pequeños chubutenses se están yendo felices, hacia la ciudad feliz.

Por otra parte, en su visita a Trevelin, acompañando al Gobernador Ignacio Torres, señaló lo importante de la ampliación del gimnasio de Fontana de Trevelin.

“Estuvimos hace un tiempo con la dirigencia del club, inclusive con el propio intendente Cano Ingram, precisamente en un torneo que se estaba jugando y entendíamos la necesidad de ampliar de tener las medidas mínimas reglamentarias para que el gimnasio de Fontana pueda ser parte de torneos nacionales”.

“Con esta modificación se busca fortalecer el deporte, fortalecer una institución deportiva y fortalecer la economía regional porque se dinamiza la economía, entonces bueno allí vimos con muy buenos ojos la posibilidad de venir y dar una respuesta concreta”.

Le confirmaron a la dirigencia del club que van a poder ampliar el piso del gimnasio para tener las medidas reglamentarias y poder ser parte de torneos nacionales.

En relación a los Juegos Evita, la delegación está a punto de viajar a Mar del Plata para ser parte de los Juegos Nacionales

“Estuvimos en todos los detalles, contratamos dos hoteles en donde específicamente van a estar solamente los chicos de Chubut, con todo lo que se requiere para que puedan practicar el deporte, con un cuerpo médico que viaja también para dar las asistencias, intentar hacer las cosas bien y que los chicos se traigan más allá de la posibilidad de conocer Mar del Plata, que seguramente muchos no lo conocen, se traigan una gran experiencia y un gran compromiso de seguir vinculado con el deporte.

Todo esto con una gran decisión política del gobierno de Chubut, del gobernador Torres, porque hay que aclarar que estos juegos nacionales son una ley nacional y tristemente Nación ha decidido no poner ningún recurso para estos juegos y te aclaro que es una inversión muy importante porque desde la instancia local hasta que llegamos a Mar del Plata son recursos muy importantes en una economía muy complicada”.