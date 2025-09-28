Chubut implementará un Bachillerato con Orientación en Energía y Sustentabilidad

En un contexto mundial donde la sostenibilidad ambiental y el uso responsable de los recursos energéticos resultan claves para garantizar un futuro viable, el Gobierno del Chubut dispuso, a través del Ministerio de Educación, la creación e implementación del Bachillerato con Orientación en Energía y Sustentabilidad.

Esta iniciativa educativa innovadora responde a la necesidad de brindar a los jóvenes conocimientos y herramientas que les permitan comprender los cambios globales y aportar soluciones en torno a la energía y el ambiente.

Una formación alineada con el potencial de Chubut

La provincia cuenta con un enorme potencial en energías renovables, particularmente en los campos de la energía eólica y solar, lo que la convierte en un territorio estratégico para el desarrollo del hidrógeno verde, una fuente energética limpia y con gran proyección internacional.

En este marco, la creación del Bachillerato con Orientación en Energía y Sustentabilidad representa una oportunidad para que los estudiantes se formen con una mirada integral, crítica y comprometida con el cuidado del ambiente.

La implementación de esta propuesta permitirá que las escuelas secundarias de la provincia incorporen la nueva orientación a partir del próximo ciclo lectivo, ampliando las alternativas formativas y fortaleciendo la vinculación entre el sistema educativo y los desafíos actuales del desarrollo sustentable.

Oportunidades para el futuro académico y laboral

Desde la cartera educativa indicaron que el Bachillerato se estructura en torno a tres bloques temáticos centrales:

• Energía y modelos de desarrollo

• Recursos energéticos y problemática ambiental

• Gestión y política energética

Estos contenidos se articularán con los espacios generales de la Formación Orientada.

El programa apunta a preparar a los jóvenes para integrarse al mundo laboral en áreas vinculadas con las energías renovables y el desarrollo sustentable. Al mismo tiempo, busca fortalecer su vocación y conocimientos para la continuidad en estudios superiores en el campo científico-tecnológico, con foco en la producción, transporte, distribución y consumo de energía.

Con esta iniciativa, la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres reafirma su compromiso de ofrecer propuestas educativas acordes a los desafíos del presente y con proyección hacia el futuro, ampliando las oportunidades académicas y profesionales para la juventud chubutense.

R.G.