La FECh destaca la suspensión de ejecuciones fiscales: un alivio para las pymes

La Federación Empresaria del Chubut (FECh) emitió un comunicado celebrando la decisión del gobierno provincial de suspender más de 1.700 ejecuciones fiscales que afectaban a miles de pequeñas y medianas empresas endeudadas. El Tesorero de la FECh, Adrián Orquera, valoró la “rápida acción” del Ejecutivo, que respondió a un pedido expreso de la Federación ante el “ahogo fiscal” que enfrentaban las empresas.

Orquera enfatizó que el gobierno "se actuó con rapidez y escuchando los planteos que hicieron las cámaras empresarias de toda la provincia”. Según él, en el contexto actual de consumo estancado y bajos niveles de rentabilidad, es fundamental que el sector público facilite la situación de las pymes, evitando que entren en procesos judiciales que se vuelven "complicados de levantar”.

La suspensión, reflejada en la Resolución N° 259/25, detiene más de 1.700 ejecuciones fiscales por deudas de Ingresos Brutos, Sellos y Tasas. La medida está condicionada a la adhesión de los contribuyentes a un nuevo Plan de Facilidades de Pago. De acuerdo con el gobernador Ignacio Torres, en las recientes medidas anunciadas, más del 70% de los casos suspendidos corresponden a pymes.

Si bien la Agencia de Recaudación de Chubut (ARECH) mantiene la facultad de iniciar acciones judiciales, la suspensión permite a los contribuyentes regularizar su situación sin la presión inmediata de embargos o acciones de apremio. No obstante, la medida no aplica en casos de deudas vinculadas a regalías, cánones y multas.

Esta decisión forma parte de un paquete de herramientas fiscales del gobierno para promover el cumplimiento voluntario de obligaciones y ofrecer un respiro a los contribuyentes.

E.B.W.