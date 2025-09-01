Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló durante el fin de semana operativos de fiscalización vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 7.959 vehículos, realizó 4.234 test de alcoholemia y retiró a 58 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut, Fuerzas Federales de Seguridad y organismos municipales de Tránsito.

Trelew y Gaiman

En Trelew, los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad, como así también en la Ruta Nacional Nº 3, tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total se verificaron 1.080 vehículos y se realizaron 1.019 test de alcoholemia, detectando a 32 conductores en estado de ebriedad. Además, se registraron 54 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron cuatro rodados.

En Gaiman, se controlaron 122 vehículos, se llevaron a cabo 122 test de alcoholemia, se comprobó una alcoholemia positiva, se registraron tres infracciones y no se retuvieron automóviles.

Rawson y Playa Unión

Los controles en la capital provincial tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad, tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25, incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 820 vehículos, se realizaron 820 test de alcoholemia, donde se encontraron ocho casos positivos, se labraron 16 infracciones y se retuvo un automóvil.

Comodoro Rivadavia

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que lleva adelante el Comando Unificado de Seguridad en la región.

En total, se controlaron 2.481 vehículos, se realizaron 477 test de alcoholemia, se detectó a 12 conductores en estado de ebriedad, se labraron 72 infracciones y no se retuvieron automóviles.

Rada Tilly

Se controlaron 78 vehículos, se llevaron adelante 40 test de alcoholemia, no se detectaron casos positivos, se labraron dos infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

Comarca Andina

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo, con un total de 1.224 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 441 test de alcoholemia, se comprobaron dos casos positivos, se labraron nueve infracciones y se retuvo un automóvil.

Esquel

En Esquel se controlaron 1.333 vehículos, se realizaron 1.315 test de alcoholemia, se comprobaron tres casos positivos, se labraron 30 infracciones y se retuvo un rodado.

Paso de Indios, José de San Martín, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka

En Paso de Indios, se controlaron siete vehículos y no se registraron infracciones. En José de San Martín se controlaron 110 vehículos y tampoco se registraron infracciones.

En Gobernador Costa se verificaron 167 vehículos, no se efectuaron test de alcoholemia, se labró una infracción y no se retuvo ningún rodado.

Por otra parte, en Río Pico se controlaron 167 vehículos, no se registraron infracciones ni se retuvo ningún vehículo. Finalmente, en Tecka, se controlaron 370 rodados, no se labró ninguna infracción y tampoco se retuvo ningún automóvil.



