Inaugurada la Muestra del Taller de Fieltro en el Museo Regional de Trevelin

Es mucho más que una exposición de fieltro. Es el resultado de un espacio que, desde 2023, ha estado creando una red de apoyo y creatividad en el Barrio Malvinas de Trevelin. El Taller de Fieltro, una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Social, abrió sus puertas en el Museo Regional de Trevelin para mostrar que la lana puede ser mucho más que una fibra: un hilo conductor de conexión, diálogo y sororidad.

El fieltro es una tela no tejida que se crea al comprimir y entrelazar fibras de lana con calor, presión y humedad. Cada pieza tiene corazón, historias compartidas, impronta personal. Este taller se ha convertido en un refugio para mujeres y diversidades, donde aprender a manipular el material es la excusa perfecta para contenerse y construir en grupo. Cada obra expuesta no solo revela una técnica, sino la historia de un encuentro, un espacio donde el apoyo mutuo y la calidez son los verdaderos protagonistas.

La muestra, inaugurada el viernes por la noche, estará abierta durante toda la próxima semana en el museo, invitando a todos los vecinos de Trevelin y sus alrededores a sumergirse en este proyecto de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Además de la muestra, se ofrecerá una clase abierta el próximo sábado 13 de septiembre a las 11:00 horas en el mismo museo. Desde la organización, agradecen de corazón la increíble acogida del evento inaugural y, en especial, el apoyo fundamental de la Coordinadora del Museo Regional, cuyo compromiso fue clave para dar vida a esta propuesta cultural.

E.B.W.