Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 02 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
01 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que se trató de un "ataque ilegal y planificado". El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia para prohibir la difusión de los audios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional denunció ante la Justicia Federal una presunta operación de inteligencia para desestabilizar al país, luego de la difusión de grabaciones ilegales de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios. El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó en sus redes sociales que no se trató de una simple filtración, sino de un "ataque ilegal, planificado y dirigido".

 

La denuncia, que califica la situación como una "maniobra golpista", se realizó luego de que el Gobierno obtuviera información de que en los próximos días se difundirían audios de otros ministros. La presentación judicial fue realizada por el Ministerio de Seguridad Nacional y firmada por Fernando Oscar Soto, por indicación de la ministra Patricia Bullrich. El escrito advierte que es un "ataque a una de las principales figuras del Gobierno" mediante una "burda operación de inteligencia no institucional".

 

En los audios filtrados, Karina Milei habla de la importancia de la unidad y menciona su horario de trabajo. A pesar de que el contenido no es incriminador, una alta fuente del Gobierno expresó a Infobae que "es gravísimo que alguien grabe con esas intenciones al interior de Casa Rosada". Esta situación generó preocupación y paranoia en el Gobierno, que teme que la operación afecte el clima preelectoral de cara a las próximas elecciones legislativas.

 

La denuncia solicita a la Justicia la prohibición de la difusión y circulación de los audios, argumentando que la maniobra busca "influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población" y "desestabilizar los principales indicadores de la política económica" para influir en los comicios. El Gobierno considera que la operación es un intento de "quebrar las reglas de juego de la democracia" a través de "prácticas prohibidas por la Ley 25.520".

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Triste final: un incidente de violencia impidió la finalización del partido entre Belgrano y Cruz del Sur
2
 "No estamos todos, falta Gladys": la comunidad educativa muestra su respaldo a la directora de la Escuela 112
3
 Un joven argentino sufrió un grave accidente en Bahamas y necesita ser trasladado a Miami
4
 Vecino de El Maitén se lleva $26 millones en el Quini 6
5
 La Cordillera pisó fuerte en el Nacional de Powerlifting
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 Atención: el domingo no habrá luz eléctrica en Esquel
5
 Chubut potencia la creación de un Programa de Educación Ambiental para áreas protegidas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -