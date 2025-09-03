La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad

Matías Taccetta, el intendente de la ciudad de Esquel, destacó que la conformación de la secretaría que agrupa a Cultura, Deporte y Turismo ha demostrado su efectividad al impulsar una amplia agenda de eventos que benefician a toda la ciudad. Taccetta aseguró que Esquel ha logrado posicionarse como la "capital provincial del turismo deportivo".

El intendente mencionó como ejemplos de esta sinergia a los Juegos de Montaña, un evento que se instaló con éxito en su primera edición y que continuará creciendo. También resaltó el éxito de la Copa Esquel de fútbol, que en su segunda edición ha logrado una gran participación de los vecinos y ha generado un importante movimiento económico.

Para el próximo año, Taccetta anunció la creación de la Copa Esquel de futsal y se comprometió a finalizar una obra clave para el deporte: el Playón Deportivo del Chanico, que se convertirá en un nuevo gimnasio municipal cerrado. Esta inversión se suma a la finalización del natatorio del Centro de Encuentro, proyectada para este año.



T.B