Esquel, Argentina
Miércoles 03 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad

El intendente Matías Taccetta se refirió al éxito de eventos masivos como la Copa Esquel y los Juegos de Montaña, y anunció la finalización de la obra del playón del Chanico para 2026.
Matías Taccetta, el intendente de la ciudad de Esquel, destacó que la conformación de la secretaría que agrupa a Cultura, Deporte y Turismo ha demostrado su efectividad al impulsar una amplia agenda de eventos que benefician a toda la ciudad. Taccetta aseguró que Esquel ha logrado posicionarse como la "capital provincial del turismo deportivo".

 

El intendente mencionó como ejemplos de esta sinergia a los Juegos de Montaña, un evento que se instaló con éxito en su primera edición y que continuará creciendo. También resaltó el éxito de la Copa Esquel de fútbol, que en su segunda edición ha logrado una gran participación de los vecinos y ha generado un importante movimiento económico.

 

Para el próximo año, Taccetta anunció la creación de la Copa Esquel de futsal y se comprometió a finalizar una obra clave para el deporte: el Playón Deportivo del Chanico, que se convertirá en un nuevo gimnasio municipal cerrado. Esta inversión se suma a la finalización del natatorio del Centro de Encuentro, proyectada para este año.

