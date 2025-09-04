Esquel, Argentina
Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"

La diputada nacional defendió la gestión del gobernador Ignacio Torres, que busca diversificar la matriz productiva de la provincia y generar empleo para los jóvenes.
Por Redacción Red43

Ana Clara Romero, diputada nacional, destacó la importancia de que la provincia de Chubut tenga una representación en el Congreso que trabaje en la misma línea que el gobernador Ignacio Torres.

Romero afirmó que su prioridad es "pelear por Chubut y por ninguna otra cosa", centrándose en temas como la educación, la diversificación económica y el empleo.

 

La diputada se refirió a las críticas de la oposición, asegurando que su gestión no busca la "politiquería barata" o "tirar piedras", sino trabajar para sacar a la provincia adelante. Como ejemplo, mencionó el anuncio de la Zona Franca, que calificó como un incentivo para que los privados inviertan en la provincia y generen un movimiento económico y una diversificación productiva.

Romero destacó que, gracias a estas iniciativas, se abre un "espectro de posibilidades y de horizontes" que hace dos años no existían, con proyectos de tecnología que buscan establecerse en Chubut.

 

Romero también criticó a gestiones anteriores por "renunciar a juicios multimillonarios" y por vender el petróleo a la baja, perdiendo millones de dólares que podrían haber sido invertidos en escuelas y rutas provinciales. Finalmente, la diputada sostuvo que su gestión está trabajando en un programa de Cuencas Maduras en el Congreso y en un plan de compensación para la provincia por todo lo que perdió.

T.B

 

