Planificación de la agenda turística 2025/2026 en Trevelin

Durante el encuentro se abordaron las actividades previstas para los próximos meses, como el aniversario del Dragón, la tradicional Lluvia de Tulipanes, además de iniciativas vinculadas a los sectores de los viñedos y la pesca, dos atractivos que posicionan a Trevelin como un destino en crecimiento.

En ese marco, la secretaria de Turismo también mantuvo un encuentro con el secretario de Cultura, Gustavo De Vera, en vistas al XIII Congreso de Historia Social y Política de la Patagonia Argentino-Chilena, que se llevará a cabo en Trevelin los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2025. Asimismo, dialogaron sobre la organización de la 84.ª Semana de la Geografía –que incluye el Congreso Nacional de Geografía y el 35.º Simposio de Enseñanza de la Geografía– programada entre el 29 de octubre y el 1.º de noviembre de 2025.

Ambos eventos convocan a especialistas, académicos y público general de todo el país, con expectativas de participación que oscilarían en torno a 150 personas en cada encuentro, generando una demanda significativa de servicios de alojamiento, gastronomía y logística turística. El desplazamiento de esos visitantes y la coordinación con los prestadores locales resultan esenciales para garantizar una experiencia satisfactoria y fortalecer la imagen de Trevelin como sede de encuentros académico-culturales de relevancia nacional.

Desde la Secretaría de Turismo se remarcó la importancia de articular políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Héctor Ingram, que apuntan a la integración de la comunidad con los diferentes sectores productivos, turísticos y comerciales. Esta estrategia busca fortalecer la identidad local y generar mayores oportunidades de desarrollo económico y cultural para los vecinos y vecinas del Pueblo del Molino.

Asimismo, se destacó que esta es la primera de muchas reuniones que se llevarán adelante con los distintos actores de cada sector, con el fin de consolidar un trabajo conjunto que permita potenciar la oferta turística y productiva de Trevelin en los próximos años.

F.P