Ya se abrieron las inscripciones para la segunda edición del Desafío Ciclístico “Tecka 2025 MTB”

La 2° edición del Desafío Ciclístico “Tecka 2025 MTB” se llevará a cabo el próximo domingo 12 de octubre, cuyas inscripciones ya están abiertas.

El pasado viernes, las autoridades de la Municipalidad de Tecka confirmaron la realización de esta 2° edición del desafío de ciclismo de montaña, donde presentaron el circuito y destacaron la firme idea de duplicar la cantidad de corredores a la del año pasado.

La prueba es organizada desde el municipio de Tecka, con el apoyo del gobierno provincial a través de Chubut Deportes y el acompañamiento de distintas firmas comerciales.

En la oportunidad, el gerente cordillerano de Chubut Deportes, Lucas De Godos se hizo presente para acompañar al director de Deportes, Damián Leiva y demás organizadores que dieron a conocer la noticia e invitaron para que se sumen a la propuesta deportiva programada para el próximo 12 de octubre.

Leiva señaló que “el objetivo es duplicar el centenar de ciclistas de la primera edición. Además indicó que se utilizará el mismo circuito del 2024, que fue trazado en los alrededores, el cual tiene una vuelta de 21 Km, de senderos, trepadas y algunos descensos “que hacen un circuito divertido”. También destacó que habrá premio de Meta Volante para el primer caballero y la primer dama que lleguen a la cima del cerro de la antena.

El joven funcionario dijo que para Tecka esta carrera es una fiesta, y se busca atender de la mejor manera a todos los ciclistas y acompañantes que quieran ser parte de la prueba.

Lucas De Godos felicitó a los organizadores, y destacó el trabajo mancomunado que se realiza con los demás organismos de la localidad, donde están todos comprometidos con los aspectos deportivos y también con la seguridad del evento, para que todos puedan venir a Tecka y disfrutar del ciclismo de montaña.

En la presentación de la competencia participaron: Heraldo Baldevenito por parte del municipio, Daniel Antieco de la comisión organizadora de la competencia, como también el subcomisario Jorge Cayul de Policía del Chubut, Cristian Carrasco de la Agencia de Seguridad Vial y Marcos Acuña director del hospital.

Las categorías masculinas y femeninas definidas para la competencia son: Juvenil hasta 20 años; Élite 20-29 años; Máster A1 30-34 años; Máster A2 35-39 años; Máster B1 40-44 años; Máster B2 45-49 años; Máster c1 50-54 años, Máster C2 55-59 años y Máster D1 60 en adelante.

También correrán los Promocionales A hasta 39 años, Promocionales B 40 en adelante y Cicloturismo.

Además desde la organización se confirmó la entrega de medallas de participación a todos los competidores y la premiación será en efectivo hasta el 3° lugar, como también la entrega de trofeos hasta el 3° de cada categoría competitiva.

LAS INSCRIPCIONES

Las inscripciones tienen un valor para Promocionales de 30.000 pesos, mientras que para las categorías competitivas es de 35.000 pesos hasta el 20 septiembre inclusive.

Luego el valor sube a 40.000 pesos para los Promocionales y 50.000 pesos para los competitivos.

Comunicarse al 280 4608478 (Damián) o al 2945 419007 (Daniel).