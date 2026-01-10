Solidaridad interprovincial: Córdoba envía aviones y un helicóptero para combatir el fuego en Chubut

La emergencia ígnea que golpea a la Comarca Andina ha movilizado un operativo de solidaridad federal sin precedentes. En las últimas horas, se confirmó que la provincia de Córdoba ha enviado un importante contingente de recursos humanos y materiales para reforzar el combate contra el incendio que afecta a la zona de Puerto Patriada, en El Hoyo, y sectores de Epuyén.

El refuerzo cordobés no solo incluye una dotación de más de 60 brigadistas y bomberos voluntarios especializados en incendios forestales, sino también una flota aérea estratégica compuesta por aviones hidrantes y un helicóptero, herramientas vitales para operar en las zonas de difícil acceso y bajo condiciones meteorológicas extremas.

El helicóptero AS350 B3 destaca como una de las aeronaves más eficaces en la lucha contra el fuego, gracias a su capacidad para lanzar hasta 1.000 litros de agua. Su diseño permite operar con gran estabilidad y maniobrabilidad en zonas de montaña, resultando fundamental para realizar descargas de alta precisión, trasladar brigadistas y resguardar estructuras en terrenos complejos.

Operativo federal en la Cordillera

La llegada de estos medios se suma al despliegue masivo que ya se encuentra en territorio chubutense, incluyendo el avión hidrante Boeing 737 Fireliner llegado desde Santiago del Estero. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó que este apoyo interprovincial es fundamental ante el comportamiento "impredecible" de las llamas, potenciado por los fuertes vientos y la sequía.

Los medios aéreos enviados por Córdoba tendrán su base operativa en la región, coordinando sus descargas con el personal de tierra para intentar contener los focos que ya han consumido más de 2.500 hectáreas. El helicóptero, en particular, permitirá el traslado rápido de brigadistas a sectores altos y descargas de agua con mayor precisión en los flancos activos.

Compromiso y logística

El contingente de brigadistas cordobeses viaja con equipamiento propio y logística para sostener las tareas de combate de forma autónoma durante los próximos días. Su arribo se produce en un momento crucial, donde el agotamiento de los equipos locales empieza a ser un factor de peso tras semanas de lucha ininterrumpida.

Desde el Gobierno del Chubut resaltaron que esta colaboración es una muestra de que "la lucha contra el fuego no reconoce jurisdicciones", y agradecieron la rápida respuesta de la gestión cordobesa ante el pedido de asistencia. Mientras tanto, se mantiene la alerta máxima y el pedido de responsabilidad a la población para evitar nuevos focos en un contexto de altísimo riesgo ambiental.

