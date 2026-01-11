17°
23° 11°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 11 de Enero de 2026
RED43 sociedad EpuyenChubutRed43EvaciadosBalanceincendioGimnasio Municipal de Epuyen
11 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Epuyén: Nueve evacuados en el Gimnasio Municipal y alerta continua por el fuego

El Gimnasio Municipal opera con grupo electrógeno las 24 horas. Hay nueve personas alojadas de los sectores El Coihue y Pedregoso. Se espera restablecer la energía eléctrica para mediados de semana.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La situación en la localidad de Epuyén permanece bajo un estado de alerta continua debido a la agresividad de los incendios forestales. Gimena Díaz, Secretaria de Gobierno de Epuyén, brindó detalles sobre el operativo que se despliega en el Gimnasio Municipal, el cual funciona actualmente como centro de evacuados y base operativa las 24 horas.

 

Estado de las familias evacuadas

 

Según informó la funcionaria, en el gimnasio se encuentran alojadas nueve personas pertenecientes a dos grupos familiares. "Uno es sector del Coihue y el otro es sector de El Pedregoso", precisó Díaz. En cuanto a las pérdidas, detalló que un grupo familiar ha sufrido pérdidas totales, mientras que el otro permanece en el centro por la peligrosidad y cercanía de las llamas a su hogar, aunque sin registrar pérdidas materiales por el momento.

 

Además de los presentes en el gimnasio, se registró una gran cantidad de autoevacuados que se trasladaron a viviendas de familiares y amigos en El Hoyo, Lago Puelo, El Bolsón, El Maitén y Esquel. Las autoridades estiman que en las zonas más afectadas residen alrededor de 80 familias en La Angostura y Pedregoso, entre 20 y 25 en El Coihue y cerca de 50 en el sector del Minas.

 

Servicios y asistencia en el centro de contención

 

A pesar de que la localidad se encuentra sin suministro eléctrico, el Gimnasio Municipal opera con un grupo electrógeno. "Estamos pudiendo proveer agua, comidas, viandas, las camas, todo lo que por ahí podemos llegar a ofrecer como básico", explicó Díaz, destacando que realizan un trabajo articulado con el hospital y trabajadoras comunitarias para la primera atención.

 

Respecto a las donaciones, la Secretaria de Gobierno aclaró qué es lo que más se necesita en este momento:

 

  • Prioridades: Agua, barras de cereales, caramelos y frutas (tanto para evacuados como para brigadistas que pasan por el lugar).

     

  • No solicitado por ahora: Ropa, artículos personales o electrodomésticos, ya que aún no se ha podido realizar un relevamiento profundo del terreno por el peligro latente.

     

Investigación y servicios públicos

 

Sobre la colaboración económica, Díaz fue tajante: "No hay alias oficial del municipio. El único oficial publicado es el de Bomberos Voluntarios". Recomendó cautela ante alias de particulares para evitar riesgos y confusiones.

 

En cuanto a la infraestructura de servicios, se informó que una gran parte del tendido eléctrico fue afectada. Servicios Públicos estima que el suministro podría restablecerse entre el martes y el miércoles. Por otro lado, la falta de internet y telefonía se debe a un corte de fibra óptica en el que ya se está trabajando para su pronta rehabilitación. Finalmente, la funcionaria llevó tranquilidad al asegurar que, tras relevamientos iniciales, no hay denuncias de búsqueda de personas y todas las familias de los sectores críticos han podido ser contactadas o localizadas.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Gritos, festejo y esperanza: asi recibimos la lluvia
2
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
3
 PNLA: El impactante antes y después del fuego en la pasarela de Río Arrayanes
4
 Esperanza en la Cordillera: Pronostican la llegada de lluvias para este domingo
5
 Festival Solidario por nuestros bosques: Música y colecta en la Plaza San Martín
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
5
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -