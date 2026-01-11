Epuyén: Nueve evacuados en el Gimnasio Municipal y alerta continua por el fuego

La situación en la localidad de Epuyén permanece bajo un estado de alerta continua debido a la agresividad de los incendios forestales. Gimena Díaz, Secretaria de Gobierno de Epuyén, brindó detalles sobre el operativo que se despliega en el Gimnasio Municipal, el cual funciona actualmente como centro de evacuados y base operativa las 24 horas.

Estado de las familias evacuadas

Según informó la funcionaria, en el gimnasio se encuentran alojadas nueve personas pertenecientes a dos grupos familiares. "Uno es sector del Coihue y el otro es sector de El Pedregoso", precisó Díaz. En cuanto a las pérdidas, detalló que un grupo familiar ha sufrido pérdidas totales, mientras que el otro permanece en el centro por la peligrosidad y cercanía de las llamas a su hogar, aunque sin registrar pérdidas materiales por el momento.

Además de los presentes en el gimnasio, se registró una gran cantidad de autoevacuados que se trasladaron a viviendas de familiares y amigos en El Hoyo, Lago Puelo, El Bolsón, El Maitén y Esquel. Las autoridades estiman que en las zonas más afectadas residen alrededor de 80 familias en La Angostura y Pedregoso, entre 20 y 25 en El Coihue y cerca de 50 en el sector del Minas.

Servicios y asistencia en el centro de contención

A pesar de que la localidad se encuentra sin suministro eléctrico, el Gimnasio Municipal opera con un grupo electrógeno. "Estamos pudiendo proveer agua, comidas, viandas, las camas, todo lo que por ahí podemos llegar a ofrecer como básico", explicó Díaz, destacando que realizan un trabajo articulado con el hospital y trabajadoras comunitarias para la primera atención.

Respecto a las donaciones, la Secretaria de Gobierno aclaró qué es lo que más se necesita en este momento:

Prioridades: Agua, barras de cereales, caramelos y frutas (tanto para evacuados como para brigadistas que pasan por el lugar).

No solicitado por ahora: Ropa, artículos personales o electrodomésticos, ya que aún no se ha podido realizar un relevamiento profundo del terreno por el peligro latente.

Investigación y servicios públicos

Sobre la colaboración económica, Díaz fue tajante: "No hay alias oficial del municipio. El único oficial publicado es el de Bomberos Voluntarios". Recomendó cautela ante alias de particulares para evitar riesgos y confusiones.

En cuanto a la infraestructura de servicios, se informó que una gran parte del tendido eléctrico fue afectada. Servicios Públicos estima que el suministro podría restablecerse entre el martes y el miércoles. Por otro lado, la falta de internet y telefonía se debe a un corte de fibra óptica en el que ya se está trabajando para su pronta rehabilitación. Finalmente, la funcionaria llevó tranquilidad al asegurar que, tras relevamientos iniciales, no hay denuncias de búsqueda de personas y todas las familias de los sectores críticos han podido ser contactadas o localizadas.



T.B