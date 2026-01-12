Los Alerces: El arduo despliegue de la Policía para proteger a los vecinos del fuego

La emergencia ígnea que azota al Parque Nacional Los Alerces y diversas localidades de la Comarca Andina ha demandado un despliegue de seguridad sin precedentes. La comisario Carolina Pauli, segunda jefa de la Unidad Regional Esquel, brindó detalles sobre la labor que el personal policial viene realizando desde el primer día para contener la situación y resguardar a la población.

Evacuaciones y asistencia en el terreno

Pauli calificó el trabajo como "bastante arduo y agotador". La intervención ha involucrado a las comisarías de El Hoyo, Epuyén y Cholila, además del envío de refuerzos de la sección operaciones y el GRIM de la comarca. La función principal ha sido monitorear el avance del fuego para identificar zonas con viviendas en peligro y proceder a las evacuaciones preventivas.

"No hemos tenido que lamentar víctimas de personas, de civiles, eso es algo que nosotros destacamos mucho", señaló la comisario. Explicó que las evacuaciones de adultos mayores son especialmente delicadas: "Es un trabajo complejo porque las personas mayores no quieren dejar el trabajo de toda su vida, sus pertenencias, pero siempre velamos para que los daños sean materiales y no lamentar víctimas".

Compromiso policial y social

La jefa policial destacó el fuerte involucramiento de la plana mayor y del Gobierno Provincial, con la presencia del Gobernador y los ministros en el lugar. Asimismo, subrayó el sacrificio de los efectivos: "Se han cortado sus francos y han ido a colaborar igual, han estado de licencia y se han presentado al servicio. Muchos han tenido que ser desafectados de otras comisarías para ir a ayudar a sus propios padres o familias que tenían viviendas en la zona afectada".

Pauli también puso en valor el compromiso de los vecinos y voluntarios de El Bolsón y Bariloche, quienes aportaron agua, viandas y trabajaron codo a codo con los tótemes de agua para sofocar pequeños focos que, fomentados por el viento, amenazaban con hacer desastres. "Ayer el alivio que sentimos todos cuando esas gotas de agua fueron opacando los focos fue muy grande", confesó.

Prevención en Esquel: Laguna de la Zeta y Río Percy

Ante la vulnerabilidad de otras áreas, la Policía ha intensificado los controles preventivos en zonas críticas de Esquel, como la Laguna de la Zeta, Alto Río Percy y el camino a La Hoya. Tras reuniones con Protección Civil y el municipio, se han dispuesto recorridas a pie y controles con el GRIM para asegurar que se respete la restricción horaria y la prohibición total de realizar fuegos.

"Le pedimos a la gente que sea responsable en el uso racional del agua y que respete no permanecer después de las 21:00 hs en la zona de la laguna", indicó Pauli. Además, hizo un llamado a la conciencia ciudadana: "Estamos en una situación compleja, el invierno fue desfavorable y las zonas están muy secas. Invitamos a la gente a mantener la limpieza alrededor de sus viviendas y desmalezar. Si tenemos ese compromiso, pensamos en uno y en el vecino".

Finalmente, agradeció el compromiso social de quienes denuncian riegos fuera de horario o situaciones de riesgo, reafirmando que la seguridad y la prevención ante el fuego es un trabajo que demanda el esfuerzo de todos los ciudadanos.



T.B