Rotary Club: Acción y solidaridad frente a la emergencia por incendios

El Distrito 4921 de Rotary International, cuya extensión abarca desde Dolores en la provincia de Buenos Aires hasta Ushuaia, se encuentra representado en la región por la visita de su Gobernador, el contador Santiago J. Suescun, oriundo de Rauch, quien viaja acompañado por la asesora distrital Cecilia López Castaño. Esta autoridad lidera una red que integra a 100 clubes distribuidos en siete provincias, coordinando esfuerzos que se intensifican de cara al cierre del año rotario el próximo 30 de junio. En este contexto, la gobernación ha centralizado la recaudación de fondos a través de una cuenta única administrada por la Tesorería del Distrito, garantizando una gestión unificada y transparente de los recursos.

Para abordar la emergencia actual, se ha conformado una comisión estratégica integrada por rotarios de Epuyén, Esquel y El Bolsón, quienes trabajan en estrecha colaboración con autoridades locales y brigadistas provinciales. Esta labor conjunta permite relevar las necesidades críticas en tiempo real y actuar con celeridad. Gracias a las donaciones recibidas, la institución ya ha suministrado elementos esenciales como motosierras, motobombas, grupos electrógenos, insumos médicos para rescatistas, agua y alimentos. La agenda oficial incluyó recientemente una reunión con el Intendente de Esquel y prevé encuentros con autoridades provinciales en Epuyén para continuar optimizando la logística de asistencia.

La capacidad de respuesta del Rotary se potencia mediante el apoyo de la Fundación Rotaria y la solidaridad regional. Actualmente, los cinco distritos de Argentina, junto con aportes de Uruguay y Paraguay, nutren el fondo común que permite adquirir equipamiento de alto costo que excede la capacidad del donante individual. Paralelamente, se gestionan subvenciones de emergencia ante Rotary Internacional, un mecanismo de rápido desembolso diseñado para "el día después" de la catástrofe. Estos fondos se destinarán a la asistencia directa de las familias damnificadas, cubriendo desde materiales de construcción y vestimenta hasta medicamentos y alimentos, basándose en un relevamiento detallado de los daños habitacionales.

Más allá de la urgencia, la organización mantiene su compromiso con el desarrollo local a través de dos proyectos de gran envergadura para la ciudad de Esquel. El primero consiste en la creación de un parque urbano que busca recuperar la zona del arroyo como pulmón verde y espacio de esparcimiento comunitario. El segundo, de carácter preventivo, se centra en la adquisición de maquinaria específica para realizar trabajos que mitiguen el riesgo de futuros incendios. Para quienes deseen colaborar con estas acciones y la asistencia inmediata, se encuentra disponible la cuenta oficial con el alias Incendios.Rotary4921, perteneciente a la Federación Distrito 4921 de Rotary Club Internacional.

SL