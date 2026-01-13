ATECH recolecta donaciones para los brigadistas

Nicolás Jorge, Secretario Regional de ATECH, contó en que consiste la colecta de donaciones que están planteando desde su espacio: “Como todos los años, colaborar con los compañeros brigadistas que están poniendo el cuerpo todos los días”.



Los elementos requeridos para los brigadistas: “Agua mineral, colirio, plaxul, todo lo que están necesitando y tratar de acercárselo ya el jueves o el viernes”, explicó, y detalló que no es solo para los vecinos de Esquel y Trevelin: “también llevar una parte para la comarca. tenemos compañeras en Cholila, compañeros en Maitén y en Lago Puelo y en El Hoyo”.



Solidaridad y compañerismo con el trabajo de los brigadistas: “Si bien esperemos que agarren a los culpables de este incendio, también creemos que solicitamos que los brigadistas estén mejores pagos y que haya más cantidad de brigadistas. La lluvia ayudó un poco, pero más que nada ponía énfasis en que ayudó a que los compañeros puedan descansar un día, o medio día”



La necesidad del área, más allá de la emergencia: “Tendría que estar el Estado más presente, eso es lo que siempre reclamamos, no solamente cuando estén los incendios, sino que tiene que ser todo el año, cuando hubo una temporada tan seca, sabíamos que iba a pasar, estamos perdiendo parte de un bosque hermoso, donde nuestros nietos por ahí no van a poder ver lo que nosotros vimos”.

Las donaciones son recibidas en la sede de ATECH de calle San Martin 1187.

SL

