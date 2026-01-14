22°
23° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 14 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina incendiopuerto patriada
14 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Impacto del incendio: Relevan situación de familias en Puerto Patriada y parajes cercanos

El relevamiento incluye vivienda, herramientas de trabajo, alambrados y la continuidad de la asistencia para animales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Mientras el incendio que comenzó en la zona de Puerto Patriada sigue marcando la agenda cotidiana de la Comarca Andina, en los últimos días se realizaron visitas a vecinos y vecinas damnificadas en distintos puntos del territorio, con el objetivo de relevar daños y canalizar la asistencia necesaria.

 

Las recorridas se realizaron en Puerto Patriada y en sectores de Rincón de Lobos y El Pedregoso, y está previsto que en las próximas jornadas el trabajo territorial se refuerce especialmente en estas dos últimas zonas, donde el impacto del fuego también dejó consecuencias materiales y productivas.

 

Relevamiento casa por casa y entrevistas personalizadas

 

En el marco de la emergencia, equipos interdisciplinarios de la Provincia y del Municipio, junto a personal de salud y de la policía comunitaria, llevan adelante entrevistas personalizadas con las familias afectadas. El objetivo es recabar información precisa sobre cada situación para organizar la asistencia de forma directa y sin intermediaciones, priorizando los casos más urgentes.

 

Este trabajo en territorio busca identificar tanto las necesidades inmediatas como las demandas que surgirán en una etapa posterior, cuando baje la urgencia y comience el proceso de recuperación.

 

 

De la urgencia a la reconstrucción

 

En una primera etapa, ya se concretó la entrega de elementos de primera necesidad, destinados tanto a las personas como a los animales.

 

Actualmente se avanza hacia una segunda etapa de asistencia, que contempla necesidades habitacionales, reposición de herramientas y elementos de trabajo, reconstrucción de alambrados, y continuidad en la entrega de alimentos para animales.

 

Canales abiertos para consultas y asistencia

 

Desde las áreas intervinientes informaron que continúan habilitadas las líneas directas de contacto para consultas puntuales o situaciones que requieran atención:

 

  • Desarrollo Humano: 4471 367

     

  • Producción:

     

    • WhatsApp: 2944 134575

       

    • Llamadas: 4471 710 (de 7.30 a 13 hs)

       

Además, las personas damnificadas pueden acercarse de forma presencial a ambas oficinas, de 7.30 a 13.30.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel prepara su aniversario: tres noches de festival, Telebingo y fiesta electrónica
2
 Esquel: Corte programado de energía eléctrica para este miércoles 14 de enero
3
 Dos heridos tras un accidente vehicular en la intersección de Ameghino y Belgrano
4
 Paulina Cocina visitó Trevelin y destacó la propuesta gastronómica local
5
 Estaba borracho y salió a navegar en kayak sobre las aguas heladas de un lago
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
5
 De los esquelenses, Víctor Amoretti fue el más rápido en el Itaú IronMan 70.3 de Pucón
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -