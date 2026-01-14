Impacto del incendio: Relevan situación de familias en Puerto Patriada y parajes cercanos

Mientras el incendio que comenzó en la zona de Puerto Patriada sigue marcando la agenda cotidiana de la Comarca Andina, en los últimos días se realizaron visitas a vecinos y vecinas damnificadas en distintos puntos del territorio, con el objetivo de relevar daños y canalizar la asistencia necesaria.

Las recorridas se realizaron en Puerto Patriada y en sectores de Rincón de Lobos y El Pedregoso, y está previsto que en las próximas jornadas el trabajo territorial se refuerce especialmente en estas dos últimas zonas, donde el impacto del fuego también dejó consecuencias materiales y productivas.

Relevamiento casa por casa y entrevistas personalizadas

En el marco de la emergencia, equipos interdisciplinarios de la Provincia y del Municipio, junto a personal de salud y de la policía comunitaria, llevan adelante entrevistas personalizadas con las familias afectadas. El objetivo es recabar información precisa sobre cada situación para organizar la asistencia de forma directa y sin intermediaciones, priorizando los casos más urgentes.

Este trabajo en territorio busca identificar tanto las necesidades inmediatas como las demandas que surgirán en una etapa posterior, cuando baje la urgencia y comience el proceso de recuperación.

De la urgencia a la reconstrucción

En una primera etapa, ya se concretó la entrega de elementos de primera necesidad, destinados tanto a las personas como a los animales.

Actualmente se avanza hacia una segunda etapa de asistencia, que contempla necesidades habitacionales, reposición de herramientas y elementos de trabajo, reconstrucción de alambrados, y continuidad en la entrega de alimentos para animales.

Canales abiertos para consultas y asistencia

Desde las áreas intervinientes informaron que continúan habilitadas las líneas directas de contacto para consultas puntuales o situaciones que requieran atención:

Desarrollo Humano: 4471 367

Producción: WhatsApp: 2944 134575 Llamadas: 4471 710 (de 7.30 a 13 hs)



Además, las personas damnificadas pueden acercarse de forma presencial a ambas oficinas, de 7.30 a 13.30.

O.P.