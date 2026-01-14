Incendio en la Comarca: El frente más difícil, el esfuerzo extremo y lo que se espera para este miércoles

El incendio que se desató el lunes 5 de enero en Puerto Patriada, El Hoyo, continúa activo y suma ya 11.970 hectáreas afectadas, según el Parte N.º 9 emitido este martes a las 20.45. Pero detrás de los números, el operativo atraviesa una nueva etapa: la de sostener el trabajo en los sectores más complejos, donde el acceso es difícil, el desgaste es alto y cada jornada exige una logística al límite.

En una Comarca Andina marcada por días de tensión, el fuego no da señales de retirada y obliga a redoblar esfuerzos, justo cuando el clima vuelve a jugar un papel decisivo.

Un incendio que sigue exigiendo más

La superficie afectada abarca matorral, bosque implantado y bosque nativo, en un escenario donde la causa del incendio ya se confirmó que es intencional. El operativo desplegado es uno de los más grandes de los últimos años en la zona: 659 personas trabajan actualmente en el combate y contención del fuego.

Durante la jornada del martes, el personal fue redistribuido en los sectores con mayor actividad, priorizando aquellos donde el incendio mostró un comportamiento más dinámico.

Uno de los puntos más exigentes fue el sector Bahía Las Percas – La Condorera, donde los brigadistas debieron trasladarse en embarcaciones, caminar más de dos horas hasta llegar a los focos activos y, al finalizar el día, regresar mediante helitransporte. Un recorrido que grafica la complejidad del terreno y el nivel de esfuerzo físico que demanda cada jornada.

Trabajo fino: enfriar, reforzar y sostener

Las tareas se concentraron en el refuerzo de fajas cortafuego, utilizando herramientas manuales y equipos de agua, además de trabajos de enfriamiento para evitar reactivaciones. Este tipo de labores, menos visibles que el ataque directo, resultan fundamentales para consolidar sectores y evitar que el fuego gane nuevamente intensidad.

En paralelo, los medios aéreos operaron a requerimiento del personal de línea en zonas estratégicas como La Condorera y El Coihue, brindando apoyo puntual donde las condiciones lo permitieron.

Lo que viene: continuidad y refuerzos

Para este miércoles está previsto continuar con las mismas tareas, enfocadas en consolidar las fajas cortafuego y profundizar el enfriamiento de sectores críticos. Además, se confirmó que personal del Splif Bariloche se sumará al equipo que trabaja en Bahía Las Percas – La Condorera.

La evolución del incendio estará estrechamente ligada a las condiciones meteorológicas, en una jornada donde se esperan vientos intensos y lluvias, un combo que puede significar alivio, pero también sumar incertidumbre.

Una emergencia que se renueva cada día

A casi diez días del inicio del incendio, el escenario sigue siendo dinámico y sensible. Cada parte diario muestra avances, pero también deja en claro que el control aún no está garantizado.

En la Comarca Andina, el fuego no es solo una noticia que se repite: es una emergencia que cambia de forma, de frente y de desafío, día tras día.

Foto de portada: Pablo Firpo

O.P.