Producción de huevos creció un 9% en 2025 y los argentinos lideran el consumo global

El sector avícola argentino cerró un año 2025 con cifras que marcan un hito sin precedentes en la historia de la producción de alimentos en el país. Según datos revelados por Clarín Rural, la producción de huevos registró un crecimiento del 9% durante el último año, una expansión que no solo fortalece la industria interna, sino que posiciona a la Argentina en la cima de un ranking global sumamente competitivo.

Con este impulso productivo, el país ha logrado desplazar a potencias tradicionales del consumo avícola como México y Japón, convirtiéndose oficialmente en el principal consumidor de huevos por habitante del mundo.

Cifras que asombran al mercado global

El crecimiento del sector permitió que el consumo per cápita en Argentina alcanzara la sorprendente cifra de 352 huevos por habitante al año. Esto significa que, en promedio, cada ciudadano consume casi un huevo por día, una tendencia que se ha consolidado gracias a la accesibilidad del producto frente a otras proteínas animales y a una mayor conciencia sobre sus beneficios nutricionales.

Para alcanzar estos niveles de consumo, la industria debió escalar su capacidad operativa. En 2025, el parque de ponedoras en el país se mantuvo en constante expansión, permitiendo que la oferta acompañara una demanda doméstica que no encontró techo a lo largo de los doce meses.

Las razones detrás del fenómeno

Diversos factores explican por qué Argentina llegó a liderar este podio mundial. Entre ellos se destacan:

Versatilidad Gastronómica: El huevo es un componente central de la dieta argentina, presente desde el desayuno hasta la pastelería y los platos principales.

Factor Económico: En un contexto de fluctuación de precios de la carne vacuna, el huevo se mantuvo como una alternativa de proteína de alta calidad y costo eficiente para las familias.

Cambio de Hábitos: La caída de viejos mitos sobre el colesterol y el auge de las dietas proteicas impulsaron su incorporación masiva en regímenes deportivos y saludables.

Impacto en la industria y exportación

El crecimiento del 9% en la producción no solo abasteció el mercado interno. La eficiencia alcanzada por las granjas argentinas ha permitido mejorar los estándares sanitarios y de calidad, abriendo puertas a mercados internacionales para el huevo procesado (huevo en polvo y líquido), aunque el foco principal sigue siendo el consumo en fresco que hoy bate récords mundiales.

Desde la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) y referentes del sector citados por el informe, se subraya que este logro es el resultado de inversiones sostenidas en tecnología de automatización y bienestar animal. Argentina ha demostrado que puede producir a gran escala manteniendo niveles de excelencia que hoy la colocan como el referente indiscutido del sector a nivel global.



T.B