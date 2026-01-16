En qué se invertirá la histórica recaudación de los Bomberos Voluntarios de Esquel

La presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel, Mabel Huenchupan, brindó detalles sobre el cierre de la campaña solidaria que movilizó a toda la ciudad en los últimos días. La iniciativa, que nació del compromiso de una ciudadana local, alcanzó una cifra impactante que permitirá fortalecer la operatividad del cuartel.

“Ayer se cerró ya la campaña que había iniciado una ciudadana de acá de Esquel, la señorita Candela Iturburu, y lo ha recaudado desde 49 millones 549 mil 284 con 39 centavos ($49.549.284,39)”, confirmó Huenchupan. Respecto al destino de los fondos, señaló que, si bien existen múltiples necesidades, se trabajará en conjunto con el jefe de cuerpo para determinar cuáles son las más urgentes. “Toda la comunidad enseguida muy solidaria se suma haciendo el aporte para nuestra institución que en definitiva es de todos”, destacó.

Inversiones y equipamiento

La titular de la Asociación recordó que la institución viene realizando compras estratégicas, en parte gracias al apoyo gubernamental. “Compramos equipos estructurales, compramos cascos, compramos equipos autónomos y una cámara térmica que se lo compramos con un aporte que nos hizo la municipalidad para el aniversario nuestro allá el pasado 2 de junio”, explicó, aunque aclaró que parte del material aún se encuentra retenido en aduana a la espera de ser retirado.

La prioridad actual se centra en la seguridad y efectividad del personal: “Lo importante para nosotros es tener con las necesidades aunque sean mínimas pero tenerlas bien para que ellos salgan a cumplir su tarea de la mejor manera y no tengan ningún tipo de inconveniente. Por ahora son los estructurales, los cascos, los equipos autónomos, esas son las necesidades. Obviamente que no compramos gran cantidad de equipos autónomos, solamente tres, hacen falta mucho más”.

Un trabajo incansable en la emergencia

El anuncio de la recaudación llega tras semanas de extrema exigencia para el personal, debido a los focos ígneos registrados en la región. “Realmente los bomberos han trabajado incansablemente en estos incendios, en los dos incendios, tanto en el Parque Nacional Los Alerces como en el del otro lado de El Hoyo. Realmente dan la vida por la institución, por la comunidad”, expresó Huenchupan con profunda emoción.

Durante la emergencia, el apoyo de cuarteles vecinos de Gualjaina y Río Mayo fue fundamental para permitir breves periodos de descanso sin descuidar la protección de la jurisdicción local. “El descanso fue muy poco... es imposible porque tampoco podemos descuidar la ciudad, la ciudad tiene que estar siempre cubierta por cualquier cosa que pueda llegar a pasar”, señaló.

Agradecimiento al cuerpo activo

Finalmente, Mabel Huenchupan dedicó sentidas palabras a los voluntarios que integran la fuerza: “A mí no me queda más que palabras de agradecimiento para el cuerpo activo. Realmente demuestran lo que saben y ponen todo su esfuerzo, todo. Dejan su familia, sus hijos, todo para ir a apagar los incendios, a colaborar en lo que sea”.

“Solo agradecimiento y a decirles que sigan adelante porque la comunidad está agradecida con ellos porque se lo merecen, porque son buenas personas, porque no ponen, no dicen no ante una emergencia. Salen, no le importa la hora, el día, el lugar, nada”, concluyó la presidenta de la institución.