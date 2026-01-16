19°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 16 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
16 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Se suspende la peatonal de hoy viernes

Por el alerta climática de viento, la actividad de feria y arte se suspende hasta el próximo viernes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel informa que la primera edición del 2026 de la peatonal en calle 25 de mayo, queda suspendida.

 

La decisión se toma a raíz del pronostico de fuertes vientos anunciada para la jornada de hoy.

 

La peatonal reúne a artesanos, diseñadores, manualeros y productores locales, acompañados por músicos locales.

 

La actividad comenzará entonces el próximo viernes, con feria desde las 15 horas y música desde las 19 horas.

 

La ubicación, sobre calle 25 de mayo, será entre Rivadavia y 9 de julio.

 

Sin embargo, el domingo de plaza en Plaza San Martín, se realizará este domingo.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El femicidio de Comodoro: Valeria fue abusada y luego la asfixiaron, según reveló la autopsia
2
 Trevelin: incendio en la zona del "parque industrial"
3
 Hallaron la embarcación hundida en el lago Menéndez
4
 "Nos vamos con el corazón lleno": El emotivo testimonio de una turista tras visitar Esquel
5
 Gualjaina vive la 4° edición del Festival del Jinete y Folclore con gran convocatoria
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
5
 El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -