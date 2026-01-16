Se suspende la peatonal de hoy viernes

La Municipalidad de Esquel informa que la primera edición del 2026 de la peatonal en calle 25 de mayo, queda suspendida.

La decisión se toma a raíz del pronostico de fuertes vientos anunciada para la jornada de hoy.

La peatonal reúne a artesanos, diseñadores, manualeros y productores locales, acompañados por músicos locales.

La actividad comenzará entonces el próximo viernes, con feria desde las 15 horas y música desde las 19 horas.

La ubicación, sobre calle 25 de mayo, será entre Rivadavia y 9 de julio.

Sin embargo, el domingo de plaza en Plaza San Martín, se realizará este domingo.

