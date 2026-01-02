Buena Pata: Tradición familiar y nuevos desafíos para encarar el 2026

El comercio local no solo se construye con productos, sino con historias y nombres propios que la comunidad reconoce. Es el caso de Buena Pata, un establecimiento que, aunque hoy brilla con luz propia, carga con el legado de muchos años de trayectoria en el rubro, vinculados directamente a la recordada zapatería Lucerito. Sandra Hambra, propietaria del lugar, destaca que transitan una "nueva etapa" con local propio y renovadas esperanzas.

Un año de renovación en el centro de la ciudad

Hace poco más de un año, el comercio dio un paso estratégico al mudarse a su ubicación actual en 9 de Julio 1132. Según relata Levena Sinchoff, la repercusión de este cambio fue muy positiva: "A la gente le gustó el local, eso también nos dio la posibilidad de incorporar nuevas marcas". Esta ampliación no se limitó solo al calzado, ya que actualmente han sumado una variada línea de carteras, permitiendo que el rubro siga creciendo gracias a la buena recepción de los clientes.

Balance del 2025 y proyección hacia el 2026

Al analizar el año que acaba de finalizar, Sandra Hambra reconoce que el 2025 presentó sus desafíos. "Tuvimos que reforzar todo, lo que nos pasó fue que tuvimos que dejar de traer algunas marcas y enfocarnos en algunas específicas que vemos que la gente realmente consume". Con una metáfora náutica, Sandra describe la resiliencia del negocio: "Íbamos remando en un botecito chiquito, pero bueno, pudimos atravesar el mar".⁣

⁣

De cara al 2026, la apuesta sigue siendo la misma: buena mercadería, precios competitivos y una atención de excelencia. En este sentido, Sandra resalta el valor humano del equipo, mencionando a Celeste y Miriam, colaboradoras de muchos años que ya son consideradas parte de la familia y son muy queridas por la clientela.

Horarios, promociones y redes sociales

La adaptación a los nuevos tiempos también ha llegado a través de las redes sociales. Levena Sinchoff explica que el Instagram @buenapataesquel se ha vuelto una herramienta fundamental para mostrar la variedad de stock y realizar sorteos, facilitando la interacción directa con quienes buscan modelos específicos que ven publicados.⁣

⁣

Para facilitar el acceso a sus productos, Buena Pata mantiene beneficios vigentes como:

Cuotas sin interés .

Créditos personales .

Descuentos por pago en efectivo.

El local permanece abierto de lunes a viernes de 09:30 a 13:00 hs y de 16:00 a 21:00 hs. Los sábados, la atención es de 10:00 a 13:00 hs y de 17:00 a 21:00 hs.



T.B