Lunes 16 de Febrero de 2026
16 de Febrero de 2026
La Expo Verano continúa el domingo

Los festejos del aniversario de Esquel continúan hoy y se continúan el domingo, comunicó la Municipalidad.
La Municipalidad de Esquel informa que la Feria de Productores y Emprendedores prevista para el día miércoles 18 será reprogramada para el lunes 23/02, integrándose a las actividades por el aniversario de la ciudad.

 

En los últimos días, el Estadio Municipal y sus espacios aledaños estuvieron destinados al acompañamiento del operativo de brigadistas que trabajaron en el combate de los incendios. A partir del cambio favorable de las condiciones climáticas, y con esos sectores nuevamente disponibles, podemos reorganizar la propuesta y concentrar la feria en una jornada de mayor convocatoria, como ocurrió el año pasado.

 

Se respetarán todas las inscripciones oportunamente recepcionadas. Los horarios y detalles de participación serán informados por los canales habituales.

 

