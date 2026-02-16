Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta

La Municipalidad de Esquel informa a la comunidad que se dispuso la clausura de los baños públicos de la Reserva Natural Urbana La Zeta debido a reiterados hechos de robo de luces y mal uso de las instalaciones.

Cabe recordar que el municipio realizó una importante inversión para poner en valor este espacio, incorporando nuevos sanitarios y mejoras en la iluminación, con el objetivo de brindar mayores servicios a vecinos y visitantes que disfrutan de La Zeta.

En las últimas horas, el prestador del parador de La Zeta, encargado del mantenimiento diario de los baños, constató la rotura de las instalaciones, el robo de luminarias y un uso indebido de los sanitarios, encontrándose incluso materia fecal en pisos y paredes.

Ante esta situación, y considerando la constante erogación de recursos municipales para reparar los daños, se resolvió que los baños permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

Asimismo, se detectaron basureros clandestinos en zonas aledañas al sector, generando un fuerte impacto ambiental en un área natural protegida que es patrimonio de todos los esquelenses.

Desde el municipio se hace un llamado a la reflexión y a la responsabilidad colectiva. Los espacios públicos son de toda la comunidad y su mantenimiento implica una inversión permanente de fondos.

Cuidar nuestros espacios naturales es una tarea compartida. Respetarlos es respetarnos como comunidad.