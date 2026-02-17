15°
17 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Reprogramaron la Feria de Emprendedores: se realizará el lunes 23

La Municipalidad de Esquel confirmó que la jornada prevista para este miércoles pasará a la próxima semana. La feria se integrará a los festejos de la ciudad en el Estadio Municipal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel informa que la Feria de Productores y Emprendedores prevista para el día miércoles 18 será reprogramada para el lunes 23/02, integrándose a las actividades por el aniversario de la ciudad.

 

En los últimos días, el Estadio Municipal y sus espacios aledaños estuvieron destinados al acompañamiento del operativo de brigadistas que trabajaron en el combate de los incendios. A partir del cambio favorable de las condiciones climáticas, y con esos sectores nuevamente disponibles, podemos reorganizar la propuesta y concentrar la feria en una jornada de mayor convocatoria, como ocurrió el año pasado.

 

Se respetarán todas las inscripciones oportunamente recepcionadas. Los horarios y detalles de participación serán informados por los canales habituales.

 

