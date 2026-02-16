13°
23°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 16 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
16 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales

Ruth Carrasco, de Trevelin, obtuvo el Primer Puesto en Dibujo, categoría Sub-18, mientras que Melanie Galarza Martínez, de Sierra Colorada (Trevelin), recibió una Mención por su trabajo en Pintura, categoría Sub-18.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

Dos adolescentes de Trevelin fueron distinguidas en la instancia final de los Juegos Culturales Chubutenses, que se desarrolló este fin de semana en Rawson, con el auspicio de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Chubut.

 

 

Ruth Carrasco, de Trevelin, obtuvo el Primer Puesto en Dibujo, categoría Sub-18, mientras que Melanie Galarza Martínez, de Sierra Colorada (Trevelin), recibió una Mención por su trabajo en Pintura, categoría Sub-18.

 

 

Martin Silva participo en dibujo, categoría sub-15 y obtuvo el primer puesto y una beca provincial para continuar sus estudios en arte.

 

 

Ambas jóvenes forman parte de la delegación surgida del Selectivo Zonal realizado en Trevelin a comienzos de diciembre, que integran también representantes de Carrenleufú y Esquel.

 

 

La delegación fue acompañada por Soledad Bustamante, responsable del grupo en representación de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, quien viene acompañando y promoviendo la participación de los jóvenes desde las primeras etapas de esta edición de los Juegos.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Choque entre moto y automóvil: Una mujer fue trasladada al hospital
2
 Expo Esquel: hoy domingo continúan los festejos por los 120 años
3
 El arte de calar historias: la pasión de Tres Hojitas en cada moneda
4
 El visón americano: la silenciosa amenaza que pone en jaque la biodiversidad de la Patagonia
5
 Alerta por el uso indebido de dispositivos láser contra aeronaves en Comodoro Rivadavia
1
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
2
 Olivia Conesa participará en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá
3
 La Plaza del Cielo recibe nuevos juegos
4
 Nieve de verano en el Cerro 21
5
 QEPD: Santos Burgos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
RED43 Canal
red43-canal |
Por Red43 -
red43-canal |
Por Red43 -