Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales

Dos adolescentes de Trevelin fueron distinguidas en la instancia final de los Juegos Culturales Chubutenses, que se desarrolló este fin de semana en Rawson, con el auspicio de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Chubut.

Ruth Carrasco, de Trevelin, obtuvo el Primer Puesto en Dibujo, categoría Sub-18, mientras que Melanie Galarza Martínez, de Sierra Colorada (Trevelin), recibió una Mención por su trabajo en Pintura, categoría Sub-18.

Martin Silva participo en dibujo, categoría sub-15 y obtuvo el primer puesto y una beca provincial para continuar sus estudios en arte.

Ambas jóvenes forman parte de la delegación surgida del Selectivo Zonal realizado en Trevelin a comienzos de diciembre, que integran también representantes de Carrenleufú y Esquel.

La delegación fue acompañada por Soledad Bustamante, responsable del grupo en representación de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, quien viene acompañando y promoviendo la participación de los jóvenes desde las primeras etapas de esta edición de los Juegos.