"Anillo de Fuego": el eclipse solar que este martes se podrá ver en el sur de Argentina

Este martes 17 de febrero de 2026, la región sur de nuestro país se convertirá en una platea privilegiada para ser testigos del primer gran fenómeno astronómico del año: el eclipse solar anular, bautizado popularmente como “Anillo de Fuego”.

Este evento ocurre gracias a una alineación milimétrica entre la Tierra, la Luna y el Sol. Sin embargo, tiene una particularidad: la Luna se encuentra hoy en su punto más alejado de nuestro planeta (apogeo orbital), lo que hace que su tamaño aparente sea un poco más chico que el del Sol. Al no poder cubrirlo por completo, el satélite deja escapar ese famoso "aro de luz" que cautiva a científicos y aficionados.

¿Qué veremos en la Patagonia?

Aunque la fase anular completa (el anillo perfecto) será exclusividad de las bases científicas en la Antártida y el océano Austral, en la Argentina viviremos un espectáculo impactante de manera parcial.

En ciudades como Ushuaia, Río Gallegos y El Calafate, se sentirá cómo la luz del verano patagónico se atenúa notablemente durante la mañana. Según los técnicos de la NASA y sitios especializados, el oscurecimiento llegará a un 40% de la superficie solar, creando una atmósfera mágica y una luz difusa que no se ve todos los días.

Horarios clave para no perdérselo

El fenómeno se desarrollará durante toda la mañana, dándonos varias horas para observar el avance de la Luna sobre el disco solar:

Inicio del eclipse parcial: 06:56 (cuando la Luna empieza a "tocar" el Sol).

Punto máximo de cobertura: 09:12 (el momento de mayor oscuridad).

Finalización del evento: 11:27 (el Sol vuelve a estar despejado).

Seguridad: un punto no negociable

Es fundamental recordar que, al tratarse de un eclipse anular o parcial, el Sol nunca se cubre por completo, por lo que los riesgos para la vista son permanentes.

No mirar directo al Sol sin protección certificada. Los anteojos de sol comunes, por más oscuros que sean, no filtran la radiación necesaria. Se deben utilizar lentes con filtro ISO 12312-2 o cámaras con filtros solares adecuados para evitar daños irreparables en la retina.

Debido a que la trayectoria principal del eclipse atraviesa zonas deshabitadas de la Antártida, la NASA aún no ha confirmado transmisiones en vivo, lo que convierte a la observación directa desde el sur argentino en una de las mejores oportunidades globales para registrar este evento.