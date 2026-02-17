Búsqueda desesperada en Madryn: una joven de 23 años desapareció tras un bautismo de buceo

Un importante operativo de rescate se mantiene activo en las aguas de Puerto Madryn tras la desaparición de una joven de 23 años, ocurrida ayer domingo durante una jornada de buceo recreativo. La mujer, oriunda de Buenos Aires, formaba parte de un grupo de cuatro personas que realizaba un "bautismo" en la zona de Punta Cuevas cuando se perdió el contacto con ella.

La alerta se disparó apenas terminó la actividad, cuando el instructor advirtió que la joven no había regresado a la superficie junto al resto del grupo. A través de la frecuencia radial, se solicitó asistencia inmediata a la Prefectura Naval Argentina, que inició un procedimiento crítico con buzos especializados y medios náuticos para rastrear el sector del último avistaje.

Mientras la búsqueda continuaba durante la tarde de ayer, se confirmó que los otros tres acompañantes (de 33, 26 y 37 años) debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Andrés Isola. Dos de ellos quedaron alojados en la cámara hiperbárica para facilitar el proceso de descompresión, mientras que el restante permaneció en observación en el área de Guardia.

Hasta el momento, la Prefectura no ha confirmado el hallazgo de la joven y el operativo de rastrillaje se considera prioritario. En paralelo, las autoridades investigan las condiciones de seguridad en las que se desarrolló la excursión y analizan la habilitación de la embarcación de la firma interviniente. Se espera que durante la mañana de hoy se sumen nuevos recursos al rastreo, siempre que las condiciones climáticas del Golfo Nuevo resulten favorables.