Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles

Provincia destacó apertura de municipios del Valle para fortalecer el control y la prevención del Síndrome Urémico Hemolítico.

Lo expresó la titular de la cartera sanitaria chubutense, Denise Acosta, agregando que en los próximos días se reunirán con las Municipalidades de Puerto Madryn y Puerto Pirámides, para articular también políticas que permitan hacer frente a esta enfermedad que afecta especialmente a niños menores de seis años, y tiene un alto impacto sanitario y económico.

El Gobierno del Chubut realizó esta semana una nueva reunión de la Mesa Intersectorial de Trabajo sobre el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), de la que participaron autoridades y referentes técnicos de las Secretarías de Salud y de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, el Instituto Provincial del Agua (IPA) y el Ministerio de Producción de la provincia, así como del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El encuentro se desarrolló de manera presencial en Rawson, en la sede de la cartera sanitaria chubutense, y también se transmitió por una plataforma virtual, para ampliar la convocatoria.

La reunión fue encabezada por la secretaría de Salud, Denise Acosta, quien estuvo acompañada por la subsecretaria de Salud Pública, Anabel Pena, e integrantes del equipo técnico del organismo a su cargo. También estuvieron presentes el titular del IPA, Esteban Parra; y la referente del área de Asuntos Municipales de la provincia, Tamara Sandoval, entre otros.

*Reuniones con municipios*

En la oportunidad, la secretaria de Salud, Denise Acosta, puso en valor la apertura al trabajo colaborativo de los intendentes y referentes técnicos de los municipios de Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon y 28 de Julio, con quienes recientemente se realizaron reuniones para fortalecer las estrategias de control y prevención del SUH, una problemática que tiene un alto impacto sanitario y económico.

En el mismo sentido, la funcionara provincial precisó que en los próximos días también se reunirán con los municipios de Puerto Madryn y Puerto Pirámides.

Vale mencionar, a su vez, que la Mesa Intersectorial sobre el SUH, que impulsa el Gobierno Provincial, mantiene encuentros de trabajo cada 15 días.

*Características de la enfermedad*

El Síndrome Urémico Hemolítico es una enfermedad cuya tasa de incidencia aumenta durante el verano y que afecta especialmente a los niños menores de seis años, manifestándose a través de la insuficiencia renal, la anemia hemolítica y la disminución de plaquetas en sangre, pudiendo ocasionar daños graves en la salud de las personas.

Por lo general, su aparición se produce por una bacteria llamada “‘Escherichia coli”, que se encuentra en los intestinos de las vacas y puede ingresar al organismo de las personas como consecuencia de la ingesta de carne mal cocida, o de otros alimentos que hayan estado en contacto con materia fecal, como la leche no pasteurizada, las verduras y frutas mal lavadas y las aguas contaminadas.

*Medidas preventivas*

Las principales medidas de prevención del SUH que debe seguir la comunidad son:

Lavarse las manos con agua y jabón. Antes de comer y cocinar, después de tocar alimentos crudos, ir al baño o cambiar pañales.

Lavar frutas y verduras, bajo un chorro de agua segura. Agregar dos gotitas de lavandina (apta para potabilizar agua) por litro y luego volver a lavarlas.

Adquirir alimentos en lugares habilitados, no en redes sociales.

Mantener los alimentos a temperaturas seguras, refrigerados, por debajo de los 5 grados. No dejar los alimentos que requieran frío por más de dos horas a temperatura ambiente.

Cocinar completamente los alimentos, especialmente los que llevan carne picada.

Evitar darles carne picada a menores de 6 años.

Separar los alimentos crudos de otros listos para consumir. Y no utilizar los mismos utensilios para manipular carnes crudas, cocidas o vegetales.

El agua de uso y consumo debe ser potable. Ante la duda, agregar dos gotas de lavandina (apta para potabilizar agua) por litro de agua y hervirla durante 5 minutos para beber, cocinar o lavar alimentos.

Bañarse solo en balnearios, piletas y lugares habilitados y controlados.

*Síntomas y consulta médica*

El cuadro clínico suele presentarse con una diarrea que aparece luego de 3 a 4 días de ingerido el alimento contaminado por la bacteria, seguida por dolor abdominal y vómitos. Posteriormente, esta diarrea se vuelve sanguinolenta y, aunque puede ceder espontáneamente, el paciente seguirá presentando palidez y disminución en la frecuencia de la eliminación de orina.

Es importante que ante la sospecha de la enfermedad el paciente concurra al hospital o establecimiento de salud más cercano, ya que las condiciones clínicas pueden variar rápidamente y agravarse.