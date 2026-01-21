El uso de amoladoras causó nuevos incendios en Trevelin

La Municipalidad de Trevelin y sus parajes alerta a los vecinos por el aumento de incendios por uso de amoladoras.

Con diferencia de horas, y en un radio reducido, se registraron incendios originados por el uso de amoladoras, a una distancia de apenas 200 metros uno de otro, en la zona de Altos de Trevelin.

Se trata del tercer incidente de este tipo en los últimos ocho días.

Durante la tarde de este martes, Bomberos Voluntarios de Trevelin y la Brigada de Incendios de la Secretaría de Bosques con asiento en nuestra localidad, trabajaron en la extinción del fuego que afectó un terreno de aproximadamente 20 por 40 metros, cubierto por pastizales y cardos.



Al igual que el siniestro registrado el día lunes, el origen estuvo vinculado al uso de herramientas eléctricas de corte (amoladora), cuyas chispas derivaron en el inicio del fuego. En el lugar también intervino personal de la Comisaría Trevelin y se hizo presente el Director de Gobierno de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, aunque no fue necesario movilizar recursos municipales gracias al rápido accionar de los bomberos y la brigada.



Desde la Municipalidad de Trevelin se recuerda a los vecinos la importancia de extremar las medidas de precaución durante cualquier tarea que genere chispas o calor:



Mantener los pastos cortos y el área de trabajo limpia.

Regar previamente los alrededores.

Evitar el uso de herramientas eléctricas o de corte en horarios de altas temperaturas o viento.

La prevención es responsabilidad de todos.

SL