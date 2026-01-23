El Cical recupera su capacidad productiva: nueva perforación y entrega de equipamiento

En un paso fundamental para fortalecer el trabajo socio-productivo local, la Subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, anunció la finalización de una obra de perforación de agua y la entrega de nuevas herramientas para el Cical (Centro de Instrucción de Capacitación Laboral). El proyecto, que contó con el acompañamiento técnico del municipio, fue financiado mediante un aporte de 8 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Trabajo de la provincia del Chubut.

La obra hídrica surge como una respuesta directa a la compleja situación que atravesaba la institución debido a la escasez de agua. La perforación, realizada a 30 metros de profundidad, se encuentra actualmente en proceso de limpieza y adecuación para asegurar el suministro en los próximos días.

Reactivar la producción

"Lo más importante aquí es la perforación, que es lo que se venía impulsando", destacó Botto. Si bien el agua para consumo directo de los beneficiarios seguirá siendo provista por la planta de "Las Margaritas", este nuevo pozo permitirá cubrir el resto de los usos del predio, especialmente el riego del invernáculo.

Hasta el momento, la producción de plantines se encontraba paralizada por la falta del recurso hídrico. Con esta obra, el Cical podrá retomar sus tareas de siembra y cuidado, garantizando la continuidad de sus programas de capacitación y producción.

Herramientas para el mantenimiento y el taller

Además de la obra hídrica, la entrega incluyó una serie de herramientas solicitadas puntualmente por la institución para el cuidado del predio y el trabajo en sus talleres. Entre los elementos recibidos se encuentran:

Una máquina de cortar pasto y desmalezadoras.

Una bomba de agua.

Herramientas de taller, como una amoladora y otros insumos menores.

"La Secretaría de Trabajo, a través de sus programas, permite dar respuesta a estos pedidos puntuales. Gracias a esta perforación se puede regar y seguir produciendo, que es a lo que se dedica el Cical", concluyó la funcionaria, subrayando la importancia de la gestión directa para sostener estos espacios de formación laboral.









M.G