Taccetta: "El CICAL es una gran institución que cuenta con nuestro apoyo constante"

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, reafirmó el compromiso de su gestión con el Centro de Instrucción de Capacitación Laboral (CICAL), calificándolo como un actor fundamental para el tejido social y productivo de la ciudad. Tras recorrer las instalaciones y dialogar con sus autoridades, el mandatario destacó la trayectoria de la entidad y la importancia de sostener el acompañamiento estatal.

"Estamos acompañando desde siempre a la institución, que trabaja codo a codo con el municipio desde hace más de 30 años", expresó Taccetta, subrayando que la colaboración no es un hecho aislado, sino una política sostenida. "Es un trabajo que venimos haciendo mes a mes. Cada vez que necesitan una mano desde el municipio, estamos presentes a través de cada una de las direcciones y secretarías".

Articulación técnica y provincial

El intendente también puso en valor la coordinación entre los distintos niveles del Estado para garantizar que los jóvenes que asisten al centro cuenten con los recursos necesarios para su formación agraria y laboral. En ese sentido, agradeció expresamente la intervención del Gobierno Provincial, que colabora en el sostenimiento de este espacio educativo y de contención.

Esta articulación permite que el CICAL mantenga su operatividad durante todo el año, asegurando que las "parejas pedagógicas" —docentes que rotan sus licencias para no interrumpir el servicio— puedan brindar atención constante a los alumnos en formación.

El valor de la formación inclusiva

El respaldo del Ejecutivo municipal llega en un momento clave para la institución, que actualmente se encuentra procesando nuevos ingresos de jóvenes interesados en el sector agrario. Según el intendente, el objetivo es fortalecer este vínculo histórico para que el centro siga siendo un modelo de inserción laboral en la región.

"Es una gran institución que tiene la ciudad y nuestro deber es seguir colaborando para que crezca" concluyó Taccetta, reforzando la idea de que la producción de flores y hortalizas, así como la capacitación de los chicos, son prioridades en la agenda de desarrollo inclusivo de Esquel.

