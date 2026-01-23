Pasó toda la noche perdido en el mar, arriba de una moto de agua: se salvó de milagro

Este viernes por la mañana, y tras un intenso operativo que se extendió desde la tarde noche del jueves, las autoridades lograron hallar con vida a un turista argentino que había desaparecido en Punta del Este, Uruguay.

Fuentes policiales revelaron que el intenso operativo de emergencia comenzó en la noche del jueves en las costas de Punta del Este, tras el alerta de que un turista argentino desaparecido tras ingresar al mar en una moto de agua. Finalmente, Daniel Crisci, de 58 años, fue localizado en la mañana de este viernes en buen estado de salud, según informó la Armada Nacional de Uruguay. Lo encontraron a casi diez kilómetros de la costa, en la zona de Portezuelo. El hombre pasó toda la noche en el agua.

El medio local Cadena del Mar precisó que Crisci había salido desde la zona de La Rinconada de Portezuelo a bordo de un vehículo color amarillo y no había regresado a la orilla, lo que activó una alerta a las autoridades.

La Prefectura del Puerto de Punta del Este lideró el operativo de búsqueda, con dos embarcaciones y dos aeronaves de Aviación Naval, además de drones destinados al rastreo nocturno. Durante la noche, arribó una nueva embarcación proveniente de Rocha.

Según precisaron, Crisci se encontraba en buen estado de salud. Aunque inicialmente se negó a abordar la embarcación para trasladarlo a tierra firme, finalmente aceptó la asistencia. Las autoridades, ahora, investigan los detalles de su desaparición.