25°
25°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 23 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
23 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Pasó toda la noche perdido en el mar, arriba de una moto de agua: se salvó de milagro

Es argentino y está de vacaciones en Punta del Este. Lo buscaron intensamente hasta que apareció cuando ya se habían perdido las esperanzas. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este viernes por la mañana, y tras un intenso operativo que se extendió desde la tarde noche del jueves, las autoridades lograron hallar con vida a un turista argentino que había desaparecido en Punta del Este, Uruguay.

 

Fuentes policiales revelaron que el intenso operativo de emergencia comenzó en la noche del jueves en las costas de Punta del Este, tras el alerta de que un turista argentino desaparecido tras ingresar al mar en una moto de agua. Finalmente, Daniel Crisci, de 58 años, fue localizado en la mañana de este viernes en buen estado de salud, según informó la Armada Nacional de Uruguay. Lo encontraron a casi diez kilómetros de la costa, en la zona de Portezuelo. El hombre pasó toda la noche en el agua.

 

El medio local Cadena del Mar precisó que Crisci había salido desde la zona de La Rinconada de Portezuelo a bordo de un vehículo color amarillo y no había regresado a la orilla, lo que activó una alerta a las autoridades.

 

La Prefectura del Puerto de Punta del Este  lideró el operativo de búsqueda, con dos embarcaciones y dos aeronaves de Aviación Naval, además de drones destinados al rastreo nocturno. Durante la noche, arribó una nueva embarcación proveniente de Rocha.

 

Según precisaron, Crisci se encontraba en buen estado de salud. Aunque inicialmente se negó a abordar la embarcación para trasladarlo a tierra firme, finalmente aceptó la asistencia. Las autoridades, ahora, investigan los detalles de su desaparición.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Golpeó a su pareja menor de edad: La víctima fue hospitalizada y al agresor le encontraron cocaína
2
 El mapa del fuego en Los Alerces: 73 brigadistas cercados por el humo y el clima adverso
3
 Esquel abre el agua: comienza la preinscripción para la Escuela Municipal de Canotaje
4
 “El bosque no se quema solo”: Greenpeace denuncia un ecocidio en Chubut
5
 Emergencia ígnea en Los Alerces
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
3
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
4
 Cierran una planta textil en Tucumán: suspenden a 190 trabajadores y confirman despidos
5
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -