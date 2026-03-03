12°
Esquel, Argentina
Martes 03 de Marzo de 2026
03 de Marzo de 2026
Capacitación en Esquel: Abren las inscripciones para talleres de poda de árboles

La Coordinadora de Bosques Comunales, Julieta Sandoval, confirmó tres jornadas de capacitación en marzo y abril. Los talleres incluirán teoría, práctica y consejos para el mantenimiento de árboles ornamentales y lavandas.
Con el objetivo de brindar herramientas técnicas a los vecinos para el mantenimiento de sus jardines y arbolado, la Municipalidad de Esquel, a través de la Coordinación de Bosques Comunales, pondrá en marcha un Taller de Poda integral. La capacitación está diseñada para abordar tanto especies ornamentales como arbustos específicos de gran presencia en la zona.

 

Julieta Sandoval, coordinadora del área, confirmó que el ciclo constará de tres fechas independientes para facilitar la participación: el 7 de marzo, el 18 de abril y el 25 de abril. "Se va a abrir un formulario donde los interesados podrán elegir la fecha en la que quieren participar según les convenga por cercanía, ya que hay distintos lugares asignados para cada jornada", explicó la funcionaria.

 

Contenidos y modalidad

El taller está pensado para personas con o sin experiencia previa, cubriendo aspectos fundamentales del cuidado vegetal:

 

Técnicas básicas de poda en árboles ornamentales.

 

Conceptos específicos para la poda de lavandas.

 

Respecto a la dinámica de trabajo, Sandoval detalló que la jornada comenzará a las 10:00 horas. "De 10 a 12 será la parte teórica. Luego haremos un break donde pedimos que cada uno lleve algo para compartir, una vianda, y posteriormente seguiremos con la parte práctica durante un par de horas más", señaló.

 

Inscripción

Los vecinos interesados deberán estar atentos a la publicación del formulario digital en las redes oficiales del municipio, donde podrán seleccionar su fecha de preferencia. Se recomienda asistir con ropa cómoda y, de ser posible, elementos de protección personal para la instancia práctica.

 

