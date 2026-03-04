13°
13°
Esquel, Argentina
Miércoles 04 de Marzo de 2026
04 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut se posiciona ante los líderes del turismo mundial en la ITB Berlín 2026

El Gobierno Provincial participa de la feria líder del sector en Alemania para captar mercados europeos y asiáticos. Con un stand propio dentro del espacio de Argentina, se busca consolidar acuerdos comerciales y atraer nuevas inversiones.
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut continúa impulsando las políticas públicas de desarrollo y promoción turística para seguir posicionando a la Provincia como destino en el mercado internacional. En ese marco y hasta este jueves 5 de marzo Chubut está participando activamente de la" ITB Berlín 2026", que reúne en esa ciudad alemana a los principales referentes europeos y asiáticos del sector.

 

En esta oportunidad, Chubut está representada nuevamente por la licenciada Irina Grassmann, profesional argentina radicada en Alemania, especialista en Destination Marketing y periodista turística, quien participa presentando la oferta turística provincial en esta feria que es considerada además como líder del sector.

 

Desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia se destacó que "esta exposición fortalece la consolidación de Chubut en un mercado en el que ya se hicieron conexiones con agencias y expositores".

 

En esta oportunidad, el evento está destinado exclusivamente a profesionales del sector, destacándose que casi la mitad de los visitantes profesionales provienen del extranjero, interesados en conocer las últimas novedades del mercado y concluir en acuerdos comerciales.

 

La Provincia del Chubut se presenta en el stand institucional de Argentina, que cuenta con puestos de atención, material promocional y espacio para citas de negocios con profesionales del sector turístico.

 

