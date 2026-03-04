13°
Miércoles 04 de Marzo de 2026
04 de Marzo de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Los Alerces: habilitan sectores turísticos mientras siguen las tareas de control

Las brigadas trabajan para descartar puntos calientes en La Tapera y contener posibles focos en Laguna Villarino. Se habilitaron sendas en la Zona Sur y el Embalse Amutui Quimey bajo estrictas normas de seguridad.
Escuchar esta nota

El Parque Nacional Los Alerces emitió un nuevo reporte este miércoles 4 de marzo sobre el estado de los incendios en la región. Según el informe, las brigadas concentran sus esfuerzos en recorridos de control y monitoreo minucioso para evitar reactivaciones, mientras se reabren paulatinamente zonas para el uso público.

 

Estado de los focos y tareas del día

 

Las cuadrillas trabajarán hoy en el perímetro del incendio principal y en los focos secundarios con el objetivo de descartar puntos calientes en la zona de La Tapera. En paralelo, se mantiene la prioridad de combate en el incendio Puerto Café, específicamente en el sector 4 sobre la laguna Villarino, donde se busca consolidar la contención.

 

Las condiciones meteorológicas para hoy prevén una máxima de 17°C, con humedad relativa baja (40%) y vientos de hasta 40 km/h con ráfagas superiores. No se esperan precipitaciones, lo que mantiene el estado de alerta entre los brigadistas.

 

El apoyo de la comunidad y logística

 

Desde el Comando Unificado se hizo una mención especial al acompañamiento de los pobladores y vecinos de Los Cipreses y ambas costas del Río Grande. Los residentes han facilitado predios privados para el despliegue de los equipos y brindan atención permanente al personal destacado en las bases operativas de Puerto Ciprés y Río al Límite.

 

Apertura de sectores y seguridad vial

 

En cuanto al uso público, se confirmó la habilitación de los sectores Embalse Amutui Quimey, Río Grande – Futaleufú y las sendas de la Zona Sur. Sin embargo, se solicita a los visitantes y vecinos circular con "alerta máxima" debido al tránsito compartido con vehículos de emergencia en las rutas 71 y 259.

 

Se recuerda a la comunidad:

 

La velocidad máxima en caminos internos es de 40 km/h.

 

Los vehículos oficiales tienen prioridad absoluta de paso.

 

Se debe extremar la precaución en zonas sinuosas y de cornisa para facilitar la operatividad de las flotas de apoyo.

 

