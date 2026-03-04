El "hacker de las millas": cayó por estafar a Aerolíneas Argentinas

La Policía Federal Argentina detuvo a Juan Ignacio Veltri, un experto en sistemas que aprovechó sus conocimientos técnicos para defraudar a la línea aérea de bandera por una cifra millonaria. El acusado, que en sus redes sociales se presentaba como un exitoso desarrollador de aplicaciones escalables y conferencista, habría identificado una vulnerabilidad en el sistema de canje de millas que le permitió viajar por el mundo y costear traslados para terceros sin realizar los pagos correspondientes.

Durante el periodo comprendido entre 2023 y 2025, el joven emitió decenas de tickets con destinos de lujo como Dubái, Madrid, Roma, Cancún y Miami. Las autoridades realizaron un allanamiento en su domicilio donde secuestraron computadoras, teléfonos celulares y discos rígidos que contienen evidencia clave sobre las maniobras digitales realizadas. La investigación determinó que Veltri no solo utilizaba estos beneficios para su provecho personal, sino que también operaba con la venta de estos pasajes a través de intermediarios en el mercado informal.

Las investigaciones judiciales revelaron que el centro de las operaciones ilegales funcionaba en una oficina del centro porteño conocida como “La Cueva”. Desde ese búnker digital, el programador no solo gestionaba sus propios traslados de lujo, sino que también coordinaba una red de venta de pasajes al exterior que eran ofrecidos a precios muy por debajo del mercado oficial. En este espacio, que simulaba ser una empresa de servicios informáticos, se habrían realizado las maniobras técnicas necesarias para vulnerar el programa de beneficios de la aerolínea y convertir las millas obtenidas de forma ilícita en dinero en efectivo a través de transacciones informales.

El perfil del detenido contrasta con la gravedad de los cargos, ya que mantenía una vida pública activa en redes sociales donde mostraba un estilo de vida rodeado de lujos, cenas en Puerto Madero y estadías en hoteles exclusivos. Actualmente, se enfrenta a una causa por defraudación a la administración pública, mientras los peritos informáticos analizan el alcance total del daño económico causado a la empresa estatal y buscan determinar si contó con la colaboración de otras personas para ejecutar el millonario desvío de millas.

E.B.W.