Chubut supera los 30.000 cruceristas con la llegada del Oosterdam a Puerto Madryn.

Continuando con la temporada de cruceros que vive la provincia del Chubut, en la cual ya casi 30.000 cruceristas arribaron a las costas provinciales, este lunes llegó a Puerto Madryn el buque de pasajeros Oosterdam, concretando la segunda de sus tres recaladas previstas para la presente temporada.

La embarcación, de 285 metros de eslora y bandera de Holanda, amarró minutos antes de las 8 de la mañana sobre la margen norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, procedente de las Islas Malvinas. A bordo transporta 1.904 pasajeros y 791 tripulantes, quienes durante la jornada pueden recorrer la ciudad y disfrutar de los atractivos turísticos y la oferta de servicios de la Comarca VIRCh-Valdés.

El buque tiene previsto permanecer amarrado hasta las 17 horas, momento en el cual zarpará con destino a Punta del Este, Uruguay, continuando así su itinerario que la semana próxima lo tendrá nuevamente en las costas chubutenses.

Estas recaladas se enmarcan en las políticas impulsadas por la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, orientadas a consolidar el desarrollo de la actividad turística y portuaria, fortalecer la conectividad marítima y potenciar el impacto económico que genera el arribo de cruceros internacionales en la provincia.

T.B