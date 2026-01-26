20°
21° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 26 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Puerto MadrynChubutRed43Buque de Pasajeros "Oosterdam"
26 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut supera los 30.000 cruceristas con la llegada del Oosterdam a Puerto Madryn.

El imponente buque holandés amarró este lunes en el Muelle Piedra Buena con casi 2.700 personas a bordo. La actividad busca fortalecer el impacto económico y la conectividad marítima impulsada por la gestión provincial.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Continuando con la temporada de cruceros que vive la provincia del Chubut, en la cual ya casi 30.000 cruceristas arribaron a las costas provinciales, este lunes llegó a Puerto Madryn el buque de pasajeros Oosterdam, concretando la segunda de sus tres recaladas previstas para la presente temporada.

 

La embarcación, de 285 metros de eslora y bandera de Holanda, amarró minutos antes de las 8 de la mañana sobre la margen norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, procedente de las Islas Malvinas. A bordo transporta 1.904 pasajeros y 791 tripulantes, quienes durante la jornada pueden recorrer la ciudad y disfrutar de los atractivos turísticos y la oferta de servicios de la Comarca VIRCh-Valdés.

 

El buque tiene previsto permanecer amarrado hasta las 17 horas, momento en el cual zarpará con destino a Punta del Este, Uruguay, continuando así su itinerario que la semana próxima lo tendrá nuevamente en las costas chubutenses.

 

Estas recaladas se enmarcan en las políticas impulsadas por la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, orientadas a consolidar el desarrollo de la actividad turística y portuaria, fortalecer la conectividad marítima y potenciar el impacto económico que genera el arribo de cruceros internacionales en la provincia.

 

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Nuevos focos de incendio surgen a pocos kilómetros de las casas en Cholila
2
 Tras las fuertes ráfagas de vientos el fuego rodea la Laguna Villarino
3
 Los Alerces: Brigadistas en alerta máxima por el avance de tres frentes de fuego
4
 El viento vuelve imparable el avance del fuego y complica el combate
5
 Cortan la Ruta Provincial N°71 por el avance del fuego
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
3
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
4
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
5
 Medidas estrictas para prevenir incendios en las reservas de Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -