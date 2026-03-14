Clima en Esquel: Sábado con alerta por ráfagas y lluvias

El pronóstico para este sábado 14 de marzo indica una jornada que irá desmejorando hacia la tarde. Si tenés planes al aire libre, lo ideal es aprovecharlos durante la mañana, ya que se espera un marcado aumento del viento y la llegada de precipitaciones.

Detalle por franja horaria:

Mañana: Cielo mayormente nublado con una temperatura de 8°C. La probabilidad de lluvia es baja (0-10%), pero ya se empezarán a sentir ráfagas de viento de hasta 50 km/h provenientes del Noroeste.

Tarde: Es el momento más crítico del día. La temperatura subirá a 13°C, pero la probabilidad de lluvias asciende al 70%. Lo más importante: se esperan ráfagas intensas de entre 79 y 87 km/h.

Noche: Continuarán las lluvias (40-70% de probabilidad) con una temperatura de 12°C. El viento se mantendrá constante entre 42 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 69 km/h.





