Esquel, Argentina
Lunes 26 de Enero de 2026
26 de Enero de 2026
"Un sabor amargo, de catarsis" en la reunión de las Cámaras de Comercio de Esquel, Trevelin y Comodoro Rivadavia

Los directivos de las seccionales planifican un año de acciones conjuntas y tragedias cercanas a solucionar para el trabajo en el comercio provincial.
En el día de hoy e realizó la reunión de Directivos de las Cámaras de Esquel, Trevelin y Comodoro Rivadavia.

 

La reunión se llevó a cabo en CAMOCH, con el propósito de fortalecer los vínculos, detalló el presidente de la sede local, Claudio Selva: "pasar a ser cámaras activas donde se propongan cosas y que se trabajen sobre todo en paralelo".

 

Ambas cámaras se encuentran en regiones que están atravesando dos tragedias: "Tenemos que empezar a ver qué acciones se pueden tomar en función de primero resolver las tragedias que estamos teniendo y a su vez proponer para que a futuro no se convierta en un problema", pero sin embargo, lo reciente de las tragedias todavía deja "un sabor amargo de catarsis y de cuestiones de pasar este mal trago, pero rápidamente superamos eso para empezar a dialogar y buscar soluciones y alternativas".

 

La planificación del año de trabajo y las temporadas que se esperan altas: "No estamos esperando la temporada de invierno para ver qué vamos a hacer con La Hoya, ya se está trabajando desde hace un tiempo con el Aeropuerto es permanente el análisis y las cuestiones que se buscan hacer con respecto a eso y después otras cuestiones más internas o burocráticas como son el tema de INACAP (Instituto Argentino De Capacitación Profesional y Tecnológica) tal vez la gente por ahí desconoce un poco eso pero es una cosa que se paga por empleado y que esos recursos vuelven a las cámaras a través de capacitaciones y bueno, hay un tema ahí en la administración".

 

