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13 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Viernes con lluvias aisladas y un fin de semana que llegará con viento y precipitaciones

La jornada comienza fresca y con probables lluvias aisladas, en la previa de un fin de semana con más viento y precipitaciones en la Comarca Andina.
Por Redacción Red43

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El clima en la Comarca Andina arranca este viernes 13 de marzo con condiciones variables y la posibilidad de lluvias aisladas durante gran parte de la jornada, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

 

De acuerdo con el organismo oficial, la mañana comenzará con cielo mayormente cubierto y una temperatura mínima cercana a los 8°C, con probabilidad de precipitaciones entre el 10 y el 40%. El viento soplará desde el oeste entre 7 y 12 km/h, aunque podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h durante las primeras horas del día.

 

Viernes fresco y con nubosidad variable

Durante la tarde se espera que las condiciones se mantengan similares, con lluvias aisladas y una temperatura máxima que rondará los 13°C.

 

Hacia la noche, el pronóstico indica cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 11°C y menor probabilidad de precipitaciones.

 

 

El pronóstico alternativo del sitio especializado Windguru coincide en la tendencia general de un viernes húmedo e inestable, aunque señala que las lluvias más persistentes podrían concentrarse entre la tarde y la noche. También advierte sobre ráfagas de viento que podrían intensificarse durante el fin de semana.

 

Adelanto del fin de semana: más viento y lluvias fuertes

El panorama meteorológico muestra un cambio más marcado a partir del sábado. Según el SMN, la jornada comenzará parcialmente nublada, pero las lluvias ganarían intensidad desde la tarde.

 

Para el sábado 14, se espera:

 

  • Probabilidad de lluvias fuertes entre 40 y 70% por la tarde y noche.

     

  • Temperatura máxima de 13°C.

     

  • Vientos del noroeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

     

El domingo 15 continuaría la inestabilidad, con lluvias durante la madrugada y la mañana, y mejoras parciales hacia la tarde. Sin embargo, el viento seguiría siendo protagonista, con velocidades entre 32 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 59 km/h.

 

 

Último fin de semana del verano

Con el equinoccio de otoño previsto para el 20 de marzo, este será el último fin de semana del verano. En este marco, quienes tengan planes al aire libre en la Comarca deberán estar atentos a la evolución del tiempo.

 

La recomendación es seguir las actualizaciones del pronóstico y prever jornadas frescas, con lluvias intermitentes y viento, especialmente desde el sábado por la tarde.

 

 

 

O.P.

 

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