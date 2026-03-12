Garitano contra Nación: "Trevelin no es una isla, las políticas de Milei nos afectan"

En la sesión ordinaria celebrada durante la mañana de este jueves, Garitano apuntó con dureza hacia la Administración de la Libertad Avanza y manifestó, sin vueltas, que los municipios hoy están librados a su propia suerte, sin acompañamiento ni sostén de un Estado nacional que calificó de “ausente”.

Aseveró que esa apatía del gobierno se siente fuerte en Trevelin y enumeró proyectos concretos que hasta diciembre del 2023 estaban encaminados, entre ellos las unidades habitacionales para familias y los canales pluviales. Es obra pública que “los municipios no están en condiciones de afrontar con recursos propios”, acentuó.

Subrayó que la situación financiera de la Argentina por supuesto afecta a la localidad y dijo que una clara muestra es el pálido panorama en sectores como el comercio, el turismo o los empleados estatales. “No se trata de echar culpas sino simplemente de visibilizar una realidad, la que todos atravesamos”, enfatizó.

Garitano dejó en claro que el departamento Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante lejos de lamentarse proponen una línea de trabajo “para definir políticas públicas concretas a los efectos de mejorar la calidad de vida de los vecinos de Treveliin. Nos tenemos que concentrar en eso por el bien de la comunidad”.

Incendios en la cordillera

Por otro lado, Garitano habló de los voraces incendios que durante la temporada de verano 2026 azotaron a la región y advirtió que “la pérdida de biodiversidad alcanzó la escala de catástrofe”, añadiendo que en el Parque Nacional “Los Alerces” se quemaron cientos de hectáreas de alto valor ambiental.

La presidenta del cuerpo legislativo planteó que “uno puede decir que el origen del fuego ha sido un rayo, pero la realidad es que detrás también está la ausencia del Estado nacional” y entendió que no sería acertado responsabilizar a la Intendencia del Parque cuando la desidia baja desde la Administración Central

En ese marco, recriminó al gobierno de Milei por aplicar un recorte brutal sobre los fondos asignados al sistema nacional de manejo del fuego y desarticular el área de Ambiente. “Todo ello hizo que los incendios no se pudieran controlar”, consideró la edil en la Hora de Preferencia, este jueves por la mañana.

Mencionó, asimismo, la delicada situación de los brigadistas nacionales que tienen salarios congelados hace un largo tiempo y que no son reconocidos debidamente; pero, rápidamente valoró el compromiso de brigadistas, combatientes, bomberos y vecinos voluntarios que participaron de los operativos para enfrentar las llamas en la cordillera.











M.G