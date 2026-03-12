Marcha Nórdica en Alto Río Percy: deporte y naturaleza para potenciar el turismo rural

Días atrás, el Secretario de Turismo, Deporte y Cultura Walter Torres recibió a Diego Campana, referente de Marcha Nórdica en Esquel, con el objetivo de impulsar esta actividad en Alto Río Percy: una propuesta que combinará movimiento y atractivos turísticos.

La propuesta consistirá en la realización de salidas y futuros encuentros en articulación con prestadores turísticos de la comunidad como la familia Díaz. Según comunicaron, se buscará recorrer la Micosenda, un circuito de 2,8 km y dificultad media, en donde se pueden apreciar hongos, árboles nativos y paisajes rurales.

El proyecto se encuentra en una etapa de relevamiento, en el cual el referente recorrerá la comunidad, y proyectará futuros encuentros con personas interesadas en disfrutar de la experiencia.

Asimismo, Campana contó que el trabajo junto a instituciones de Esquel, como el Hospital Zonal de Esquel cuenta ya con tres años de trayectoria, y que pronto se iniciará una articulación con los CAPS de Esquel.

Esta actividad física, se caracteriza por el uso de bastones, contacto con la naturaleza y ofrecer un ritmo de ejercicio amigable para quienes se inicien en la actividad física, adultos, adultos mayores, amantes de la naturaleza e incluso, personas con dificultades de salud.









M.G