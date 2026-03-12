19°
Esquel, Argentina
12 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Turismo en Los Alerces: la propuesta de Patagonia Glamping sobre el Río Grande

La Secretaría de Turismo visitó Patagonia Glamping en el Parque Nacional Los Alerces. Con diez parcelas equipadas, restobar y acceso directo al Río Grande, el predio ofrece una estadía única para pescadores y amantes del aire libre.
En el marco de un plan de relevamiento y fortalecimiento del sector, la secretaria de Turismo local, Cintia Figueroa, junto a su equipo, visitó las instalaciones de Patagonia Glamping. Este emprendimiento, situado estratégicamente sobre la Ruta Nacional 259, busca elevar el estándar de la oferta turística regional combinando la vida al aire libre con servicios de alta calidad.

 

Un entorno privilegiado para la pesca y el relax

 

Ubicado en el kilómetro 75, dentro del área del Parque Nacional Los Alerces, el establecimiento cuenta con un acceso inmejorable a la costa del Río Grande. Esta ubicación permite a los visitantes disfrutar no solo de paisajes imponentes, sino también de bajadas directas para la práctica de pesca deportiva, siendo este uno de los sectores más codiciados por los pescadores que visitan la zona.

 

 

Servicios y comodidad en plena montaña

 

La propuesta de Patagonia Glamping está diseñada para quienes buscan desconectarse sin resignar bienestar. El predio ofrece:

 

Alojamiento: Diez parcelas de camping totalmente equipadas con mesas, fogones, luz, agua y conexión wifi.

 

Instalaciones: Baños modernos con ducha y agua caliente las 24 horas.

 

Gastronomía: Un espacio que integra cafetería y restobar, ofreciendo desayunos, meriendas y comidas caseras.

 

Proveeduría: Abastecimiento completo para los acampantes dentro del mismo predio.

 

Desde la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes resaltaron que estas recorridas territoriales son fundamentales para consolidar al destino como una referencia de turismo de naturaleza durante todo el año, apoyando el crecimiento de prestadores locales que apuestan por la excelencia en el servicio.





M.G

 

