El incendio en Los Alerces sigue activo y concentrado en el Brazo Sur del Lago Menéndez

Continúan las tareas para contener el incendio que afecta el Brazo Sur del Lago Menéndez, en las zonas de Lago Verde y Lago Rivadavia, dentro del Parque Nacional Los Alerces. Este lunes se sumaron al operativo brigadistas provenientes de Tucumán y Salta, reforzando el trabajo en los distintos frentes.

Durante la jornada de ayer, una ventana de ventilación permitió el despliegue de medios aéreos desde horas de la mañana en sectores clave como Lago Menéndez, Pasarela Arrayanes–Bahía Rosales, Laguna Froilán y Población Neira–Portada Norte, aunque por la tarde se registró un aumento de la actividad del fuego.

En paralelo, continuaron las tareas terrestres con prioridad en el sector Lago Menéndez–Bahía Rosales, donde se mantuvo una guardia nocturna para proteger a pobladores y prestadores turísticos. Además, se utilizó un dron para monitorear el perímetro del incendio y reforzar la seguridad operativa.

Desde el Comando Unificado se informó que hoy trabajarán 185 combatientes en terreno, con monitoreo aéreo permanente de los focos más activos. La navegación recreativa en el Lago Futalaufquen permanece restringida entre las 8 y las 18 horas, y se solicita a la comunidad respetar las medidas de prevención y circulación vigentes.

R.G.